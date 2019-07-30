Неочевидные признаки проблем с сердцем

Сердце редко подает нам сигналы о том, что с ним что-то не так на первых этапах заболевания. Иногда человек даже не догадывается о том, что с ним что-то не так, считая себя абсолютно здоровым. Тем не менее, признаки сердечно-сосудистых заболеваний все же проявлются. Правда, иногда не совсем явно и даже несколько необычно.

Итак, что же может подсказать, что с вашим сердцем что-то не так:

Складки на мочке уха

Если вы заметили на мочке своего уха диагональную складку, есть повод задуматься. Казалось бы, что общего у сердца и уха. Тем не менее, связь есть. На необычную связь обратил внимание впервые Сандерс Фрэнк (его именем, собственно, и назвали эти необычные складки — знак Фрэнка). В результате экспериментов он обнаружил, что наличие небольшой складочки на внешней стороне уха может указывать на повышенный риск развития атеросклероза, при котором в артериях образуются бляшки, а также на нарушения в сосудах головного мозга. Причина данной связи до сих пор не совсем понятна, исследования продолжаются.

Синева на губах

Если ваши губы внезапно приобрели синеватый оттенок, но при этом вы не переохлаждались и не находитесь где-то в горах или на другой высоте, стоит задуматься о здоровье сердца. Если исключить холод и высоту, третьим фактором, из-за которого внезапно синеют губы, будет неспособность сердечно-сосудистой системы получать необходимое количество кислорода.

Жировые бляшки на разных частях тела

Они могут появиться на руках, ногах и даже на веках. Безвредные сами по себе они могут стать признаками серьезных проблем со здоровьем. Чаще всего у обладателей таких жировых бляшек врачи выявляют крайне высокий уровень «плохого холестерина». Его настолько много, что он откладывается не только на коже, но и в артериях, снабжающих кровью сердце. А это уже крайне опасно.