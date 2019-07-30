Девушка попала в больницу из-за приседаний

19-летняя китаянка попала в больницу после того, как на спор сделала тысячу приседаний без остановок.

Девушка поспорила с подругой, кто из них окажется более выносливой. Так, несколько часов они приседали по очереди, не желая проигрывать.

Обе девушки сделали около тысячи приседаний, а через некоторое время одна из них заметила, что моча приобрела коричневый оттенок, а ноги перестали сгибаться.

В больнице девушке диагностировали рабдомиолиз — опасный синдром, разрушающий клетки мышечной ткани. Если бы крайняя степень миопатии развилась в более позднем возрасте, то у китаянки могла бы развиться почечная недостаточность.