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Девушка попала в больницу из-за приседаний 

Рамблер 3 часа назад
19-летняя китаянка попала в больницу после того, как на спор сделала тысячу приседаний без остановок.
Девушка поспорила с подругой, кто из них окажется более выносливой. Так, несколько часов они приседали по очереди, не желая проигрывать.
Обе девушки сделали около тысячи приседаний, а через некоторое время одна из них заметила, что моча приобрела коричневый оттенок, а ноги перестали сгибаться.
В больнице девушке диагностировали рабдомиолиз — опасный синдром, разрушающий клетки мышечной ткани. Если бы крайняя степень миопатии развилась в более позднем возрасте, то у китаянки могла бы развиться почечная недостаточность.
ЗОЖ , Видео
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