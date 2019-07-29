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Пожилых мужчин предупредили о смертельной опасности секса 

РИА «ФедералПресс» 7 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Социолог Центра социальных исследовательских работ РАНХиГС Дмитрий Рогозин провел исследование среди пожилых россиян и узнал, как секс влияет на их здоровье. Выяснилось, что более 13% опрошенных после 70 лет ведут интимную жизнь.
Эксперты отмечают, что в Европе и в США процент таких людей увеличен в разы. При этом, ученые Мичиганского университета предостерегают пожилых мужчин от очень активной половой жизни. По словам специалистов, если пожилой мужчина занимается сексом более одного раза в неделю, то у него может развиться стенокардия, гипертония. Таким образом, у него может случиться инсульт или сердечный приступ.
Однако, для женщин секс в пожилом возрасте способен нормализовалось давление и снизить риск сердечно-сосудистых болезней, передает webinfo.
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ЗОЖ , Дмитрий Рогозин , РАНХиГС
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