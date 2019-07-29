Какая доза алкоголя считается безвредной

Проблемы со здоровьем — только малая часть того, на что влияет частое употребление алкоголя. Под удар попадет и ваш социальный статус и семейная жизнь. Нужны ли вам такие проблемы?

Повлиять на то, станет человек алкоголиком или нет, может многое, начиная от среды общения и заканчивая видом деятельности. Как показали исследования, полный отказ от алкоголя даже более вреден, чем ограниченное употребление.

Существуют так называемые стандартные порции, которые во многих странах примерно одинаковы — 10-14 граммов спирта. Если перевести в напитки, то для алкоголя крепостью 40% стандартной порцией будет 50 миллилитров. 12% вино — 150 миллилитров. А выпить пива крепостью 5%, можно в объеме 400-500 миллилитров. Фото: Depositphotos.

Ограниченное употребление алкоголя предполагает отказ от желания напиться до потери пульса и выпить все, что попадет в поле вашего зрения.

Для мужчин и женщин стандартная норма разная, обусловленная разным строение тел. Таким образом, для мужчин нормой будет четырнадцать стандартных порций в неделю, а для женщин — семь.

Конечно же, пить или не пить — решать вам. Однако польза от ограниченного употребления алкоголя — все-таки существует.