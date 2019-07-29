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Какая доза алкоголя считается безвредной 

Anews + ещё 2 3 часа назад
Фото: Anews
Проблемы со здоровьем — только малая часть того, на что влияет частое употребление алкоголя. Под удар попадет и ваш социальный статус и семейная жизнь. Нужны ли вам такие проблемы?
Повлиять на то, станет человек алкоголиком или нет, может многое, начиная от среды общения и заканчивая видом деятельности. Как показали исследования, полный отказ от алкоголя даже более вреден, чем ограниченное употребление.
Существуют так называемые стандартные порции, которые во многих странах примерно одинаковы — 10-14 граммов спирта. Если перевести в напитки, то для алкоголя крепостью 40% стандартной порцией будет 50 миллилитров. 12% вино — 150 миллилитров. А выпить пива крепостью 5%, можно в объеме 400-500 миллилитров. Фото: Depositphotos.
Ограниченное употребление алкоголя предполагает отказ от желания напиться до потери пульса и выпить все, что попадет в поле вашего зрения.
Для мужчин и женщин стандартная норма разная, обусловленная разным строение тел. Таким образом, для мужчин нормой будет четырнадцать стандартных порций в неделю, а для женщин — семь.
Конечно же, пить или не пить — решать вам. Однако польза от ограниченного употребления алкоголя — все-таки существует.
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