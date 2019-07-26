Почему опасно глубоко и часто дышать

Еще в 1871 году голландский ученый Де Коста выявил новое заболевание, получившее название «гипервентиляционный синдром». Суть его в том, что люди по тем или иным причинам начинают часто и глубоко дышать, и это приводит к нехватке в организме углекислого газа и избытку кислорода. Чем это вредит организму, в 1909 году показал в ходе экспериментов на мышах физиолог Д. Гендерсон. Частое и глубокое дыхание оказалось гибельным для них. Вдыхая глубоко, животные насыщали организм кислородом, одновременно вытесняя углекислый газ. Гендерсон доказал, что на фоне острой нехватки углекислого газа избыток кислорода в организме становится ядовитым, что приводит к смерти любой живой организм.

В середине прошлого века народный целитель Константин Бутейко при содействии Сибирского отделения Академии наук СССР доказал, что гипервентиляционный синдром может являться причиной не только многих заболеваний, но и ранней смертности людей. Сам целитель предлагал проверить это в ходе эксперимента: достаточно человеку в течение тридцати секунд сделать тридцать глубоких вдохов, как он почувствует моментальную слабость, сонливость, головокружение. Таким образом сказывается отсутствие углекислоты. Между тем, как установили в Сибирском отделении Академии наук, для нормального жизнеобеспечения клеток мозга, сердца, почек необходимо порядка семи процентов углекислого газа и два процента кислорода. В то же время в воздухе содержится кислорода в несколько раз больше, чем углекислого газа. Не случайно больше всего долгожителей живет высоко в горах, где воздух разряжен и содержит гораздо меньший процент кислорода. Константин Бутейко был уверен, что тугое пеленание младенцев идет на пользу их здоровью, так как не позволяет малышам глубоко вдыхать.

Возникает закономерный вопрос: а как же столь необходимое насыщение тканей организма кислородом, многократно доказанное медициной? Оказывается, здесь нет никакого противоречия. Нехватка углекислого газа ведет к сужению сосудов в три–пять раз. И, несмотря на большое количество кислорода в организме, он просто не способен насытить ткани. Возникает спазм сосудов, нарушается кровоснабжение, головной мозг испытывает острую нехватку кислорода, что приводит к судорогам и возникновению галлюцинаций.

Подобной реакцией организма часто пользуются всевозможного вида шарлатаны. Одни изображают из себя религиозных проповедников, которые «особыми способами» дыхания вводят людей в транс, а потом уверяют их, что галлюцинации — не что иное, как общение с потусторонними силами. Другие пытаются при помощи глубокого и частого дыхания лечить людей, выдавая себя за народных целителей. При этом сами «врачи», испытывая этот вид дыхания на себе, выглядят как в поговорке — «краше в гроб кладут». Психиатры уверяют, что регулярное вхождение в транс при помощи дыхания приводит к зависимости, наподобие наркотической.

Врачи по всему миру бьют тревогу из-за новомодного увлечения — ребефинга. Человек в присутствии наставника удобно ложится и под музыку начинает часто и глубоко дышать. Вначале это не очень приятно, но постепенно он впадает в соноподобное состояние, вызывающее галлюцинации, затем начинаются судороги, истерические припадки, — все то, что возникает из-за недостатка кислорода в коре головного мозга. У завсегдатаев таких заведений резко ухудшается здоровье. Гипертония, бронхиальная астма — закономерный итог подобного насилия над организмом.