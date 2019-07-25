Ученые признали, что антигигиена полезна для здоровья

Современная страсть к повсеместной стерильности пагубным образом сказывается на здоровье городских жителей. К такому выводу пришли американские ученые из университета Огайо.

В ходе исследования специалисты выяснили, что у детей из общины амишей (религиозное движение, ратующее за простоту жизни и не принимающее достижений прогресса) разнообразие бактерий в кишечнике гораздо больше, чем у их городских сверстников. Благодаря этому у детей развивается здоровый кишечный микробиом, который и приводит к формированию крепкой иммунной системы.

Исследовательская группа провела эксперимент. Ученые взяли анализы кала у десяти детей в возрасте от 6 до 12 лет. Пятеро из них были детьми амишей и воспитывались в сельских домах, а остальные пятеро жили в небольшом городке и не имели контактов с домашними животными. Выяснилось, что у детей, которые без фанатизма относятся к гигиене и реже моются, полезных бактерий в кишечнике больше, пишут «Новые известия».