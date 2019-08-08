Как худеть во сне

Смотрите видео и узнайте, что происходит с организмом во сне и как правильно использовать время сна для нормализации самочувствия.

Даже во время сна наш организм продолжает работать. Недостаток сна пагубно сказывается на самочувствии, а многие недосыпающие замечают, что их всё чаще тянет поесть. Это естественное явление: организм пытается восполнить недополученную во время сна энергию за счёт еды. А вот если нормализовать режим дня и высыпаться, то поддерживать нормальный вес и даже худеть будет намного проще.