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Как худеть во сне 

Рамблер 3 часа назад
Смотрите видео и узнайте, что происходит с организмом во сне и как правильно использовать время сна для нормализации самочувствия.
Даже во время сна наш организм продолжает работать. Недостаток сна пагубно сказывается на самочувствии, а многие недосыпающие замечают, что их всё чаще тянет поесть. Это естественное явление: организм пытается восполнить недополученную во время сна энергию за счёт еды. А вот если нормализовать режим дня и высыпаться, то поддерживать нормальный вес и даже худеть будет намного проще.
ЗОЖ , Видео
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