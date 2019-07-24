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Популярный продукт может вызвать рак печени и другие заболевания 

Рамблер 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Ученые Университета Сассекса в Англии, изучив результаты серии исследований, проведенных в отношении искусственного подсластителя аспартам, пришли к заключению, что он может провоцировать серьезные заболевания у людей. По их мнению, Европейское управление по безопасности пищевых продуктов (EFSA) не должно было игнорировать результаты исследований, указывающих на вред добавки. EFSA в 2013 году приняло решение о безопасности аспартама, сославшись на данные 84 исследований, в процессе которых вред подстастителя не был доказан. Однако британские ученые считают, что 73 исследования, подтверждавшие опасности аспартами, были более надежны. Пресс-релиз об этом опубликован на портале MedicalXpress.
О том, что аспартам может нанести ущерб здоровью, ученые предупреждают еще с 1974 года. Среди заболеваний, которые провоцирует употребление искусственного подстастителя такие, как риск повреждения головного мозга, развития рака печени и легких и развитие нейроэндокринных расстройств.
Сегодня искусственный подсластитель аспартам есть в составе тысяч продуктов, в том числе различных "диетических" кол и газировок, которые люди выбирают потому, что их рекламируют как "более здоровые" по сравнению с "недиетическими" напитками.
Комментарии1
ЗОЖ
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