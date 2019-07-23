Как лапша быстрого приготовления действует на организм

Первой лапшой быстрого приготовления считается "е-фу", которая появилась в Китае в 16 веке. Ее придумал повар из города Янчжоу. Современный вариант такой лапши "адаптировал" японец тайваньского происхождения Момофуку Андо, основатель компании Nissin Food Products Co., Ltd. Именно он организовал первое в мире производство лапши Chikin Ramen в 1958 году. Из-за удобства и быстроты приготовления блюдо приобрело популярность во всем мире. В России этот продукт появился лишь в 1999 году. По данным Всемирной Ассоциации Лапши, каждый день в мире употребляется около 270 миллионов порций. Однако после того, как 18-летний студент, который ежедневно питался лапшой, умер от рака желудка, начали проводиться исследования влияния лапши быстрого приготовления на организм человека. Что же с нами происходит, когда мы едим это блюдо?

Процесс переваривания

Доктор Браден Куо из Массачусетской больницы в США провел исследование, использовав маленькую камеру, которую поместили в желудок испытуемого, чтобы узнать, что происходит после употребления лапши быстрого приготовления. Из-за высокого содержания консервантов продукт переваривался более двух часов после еды. Это создало дополнительную нагрузку на пищеварение. Кроме того, в продукте практически нет полезных веществ: белка, клетчатки, витамина А, С, В12, кальция, магния и калия. Зато много углеводов.

Токсичные вещества

Из-за медленного переваривания организмом длительная задержка лапши в желудке способствует воздействию на него токсичных веществ. Например, бутилированного гидроксианизола и трет-бутилгидрохинона. Их используют в качестве консервантов для продления срока годности продукта.

Риск сердечно-сосудистых заболеваний

Согласно исследованию, которое было опубликовано в журнале Nutrition (Journal of Nutrition), группа женщин, которые ели лапшу быстрого приготовления чаще, чем группа, ограничивающая потребление этого блюда, имели более высокий риск появления метаболического синдрома, который не зависел от общей диеты и физической активности. Люди, которые употребляют в пищу такую лапшу чаще двух раз в неделю, на 68% больше подвержены риску возникновения метаболического синдрома, чем остальные. Также в лапше содержится много натрия, переизбыток которого приводит к повышению артериального давления и к заболеваниям сердца.

Много соли

В лапше быстрого приготовления содержится много соли. Некоторые ученые считают, что переизбыток соли в рационе становится причиной каждой из 10 смертей в мире. Всемирная ассоциация здравоохранения ( ВОЗ ) рекомендует употреблять в сутки не более 7-10 граммов соли.

Ожирение

В изготовлении лапши быстрого приготовления используют пшеничную муку-майду. Она настолько очищена и отбелена, что в ней практически нет полезных веществ. Перед сушкой лапшу обжаривают в пальмовом масле, которое не является полезным для организма и плохо усваивается. Получается, такой продукт содержит в себе в основном лишние калории.