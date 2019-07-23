Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Врачи рассказали, кому нельзя пить кефир 

Рамблер 4 часа назад
Кефир безопасен далеко не для всех людей. Об этом рассказала диетолог Лидия Ионова.
По мнению эксперта, кефир могут пить только люди, не имеющие проблем с желудочно-кишечным трактом.
Однако даже им важно не переборщить с "дозой" кефира, выпивая его каждый день. Дело в том, что этот продукт при ежедневном приеме приводит к переизбытку насыщенных жиров.
При этом есть категория людей, кому вредит молочный жир. Такое случается у людей с болезнями сердца и сосудов. Тогда нужно выбирать продукт с меньшей жирностью.
Также нельзя употреблять кефир людям с непереносимостью лактозы.
Кроме того, при выборе кефира стоит выбирать тот продук, срок хранения которого не больше двух недель.
ЗОЖ , Видео , Лидия Ионова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что будет, если пить томатный сок каждый день
Победивший рак онколог Павленко вернулся к работе1
Как один витамин может вызвать рак2
Врачи нашли неожиданное средство от рака3
Врачи объяснили, почему курильщикам стоит есть сало5
Видео
09:33
Врачи назвали орган, определяющий сроки жизни
Наука
03:18
Как снизить риск рака после 40 лет
Болезни и лекарства
01:09
В Британии мужчина впервые родил ребенка
Наука
01:58
Почему выщипывать волосы в носу смертельно опасно
Болезни и лекарства
03:13
Почему появляется шум в ушах
Наука
01:35
Когда запретят кальяны и вейпы
ЗОЖ
02:03
«Мне стали говорить, что мальчику жить не надо»
Новости
25:25
Что такое аллергия на самом деле
ЗОЖ Наука
01:52
Как не стать жертвой онихомикоза
Болезни и лекарства
02:50
Как понять, почему выпадают волосы
Болезни и лекарства ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение