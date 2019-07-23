Врачи рассказали, кому нельзя пить кефир

Кефир безопасен далеко не для всех людей. Об этом рассказала диетолог Лидия Ионова

По мнению эксперта, кефир могут пить только люди, не имеющие проблем с желудочно-кишечным трактом.

Однако даже им важно не переборщить с "дозой" кефира, выпивая его каждый день. Дело в том, что этот продукт при ежедневном приеме приводит к переизбытку насыщенных жиров.

При этом есть категория людей, кому вредит молочный жир. Такое случается у людей с болезнями сердца и сосудов. Тогда нужно выбирать продукт с меньшей жирностью.

Также нельзя употреблять кефир людям с непереносимостью лактозы.

Кроме того, при выборе кефира стоит выбирать тот продук, срок хранения которого не больше двух недель.