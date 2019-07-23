Обнаружено губительное влияние острых специй на мозг

Работа научных сотрудников Университета Южной Австралии показала, что регулярное употребление чили повышает риск развития деменции. Об этом пишет Eurekalert.

Исследование с участием более 4500 человек в возрасте старше 55 лет длилось в течение 15 лет.

Особенно значительное снижение памяти и работоспособности было зафиксировано у стройных людей, которые в день ели около 50 граммов чили.

«Ранее ученые выяснили, что чили помогает бороться с лишним весом и способствует нормализации артериального давления. Однако в новой работе мы обнаружили, что острые специи негативно влияют на когнитивные функции пожилых людей», — пояснил доктор Зумин Ши.

Специалисты уточнили, что речь идет об употреблении свежего и сушеного чили. Сладкий «болгарский» перец и черный перец учеными не рассматривались.

Было отмечено, что негативному воздействию чили больше подвержены люди с нормальной или низкой массой тела.

Согласно оценкам ученых, в мире от деменции страдает около 50 миллионов человек. В 2017 году более девяти миллионов жителей Китая в возрасте 60 лет и старше страдали от деменции.

«В некоторых регионах Китая, таких как Сычуань и Хунань, почти каждый третий взрослый человек употребляет острую пищу каждый день», — отметил доктор Мин Ли.