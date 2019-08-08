Разоблачены популярные мифы о женской груди

Британский консультант по онкопластике груди и эстетический хирург, доктор Жаклин Льюис в интервью изданию Daily Mail развенчала ряд популярных мифов о женской груди. Она также рассказала, как увеличить грудь естественным образом.

По словам доктора, физические упражнения не влияют на упругость груди. Это зависит от качества кожи и количества жировой и грудной тканей в организме. Если в молодости при регулярных отжиманиях грудь становится более плотной, то с возрастом кожа теряет эластичность, связки растягиваются, а жировая ткань замещает железистую. Это приводит к провисанию.

Второй миф связан с тем, что бюстгальтер якобы помогает сохранить форму груди. По словам Льюис, нижнее белье лишь визуально корректирует форму. Сон в бюстгальтере не помогает сохранить форму груди.

По словам эксперта, грудь не перестает расти в 17 лет. Она увеличивается во время беременности и грудного вскармливания, но теряет упругость во время климакса.

Льюис добавила, что увеличить грудь естественным образом поможет чай с фенхелем. Напиток имеет эстрогенный эффект и воздействует на ткани молочной железы, что приводит лишь к временному увеличению объема груди. Но размер или форма груди не изменятся навсегда.