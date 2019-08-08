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Разоблачены популярные мифы о женской груди 

Рамблер 4 часа назад
Фото: depositphotos.com
Британский консультант по онкопластике груди и эстетический хирург, доктор Жаклин Льюис в интервью изданию Daily Mail развенчала ряд популярных мифов о женской груди. Она также рассказала, как увеличить грудь естественным образом.
По словам доктора, физические упражнения не влияют на упругость груди. Это зависит от качества кожи и количества жировой и грудной тканей в организме. Если в молодости при регулярных отжиманиях грудь становится более плотной, то с возрастом кожа теряет эластичность, связки растягиваются, а жировая ткань замещает железистую. Это приводит к провисанию.
Второй миф связан с тем, что бюстгальтер якобы помогает сохранить форму груди. По словам Льюис, нижнее белье лишь визуально корректирует форму. Сон в бюстгальтере не помогает сохранить форму груди.
По словам эксперта, грудь не перестает расти в 17 лет. Она увеличивается во время беременности и грудного вскармливания, но теряет упругость во время климакса.
Льюис добавила, что увеличить грудь естественным образом поможет чай с фенхелем. Напиток имеет эстрогенный эффект и воздействует на ткани молочной железы, что приводит лишь к временному увеличению объема груди. Но размер или форма груди не изменятся навсегда.
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ЗОЖ
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