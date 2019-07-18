Что убивает тестостерон у молодых мужчин

Главный мужской гормон волнует сильную половину человечество уже давно. Почти все знают, что уровень этого гормона влияет на репродуктивную функцию, мужественность и либидо, однако он также имеет решающее значение для здоровья мышц, костей и сосудов. Доказано, что люди с низким уровнем этого гормона обычно страдают гипертонией, артритом и сахарным диабетом 2 типа.

Еще 10 лет назад было проведено масштабное исследование, в ходе которого выяснилось, что в 2004 году по сравнению с 1997-м уровень тестостерона у мужчин упал на 17%. При этом снижение тестостерона всегда считалось признаком старения, однако эта проблема все чаще возникает у молодых мужчин.

Живот или мужественность

Самый главный враг тестостерона — ожирение и сопутствующие метаболические нарушения. Ученые из Массачусетского университета доказали, что сильное увеличение массы тела снижает уровень тестостерона примерно, как дополнительные 10 лет жизни. Так, жировая ткань синтезирует эстрогены из тестостерона. С помощью особого фермента тестостерон превращается в женский гормон эстрадиол.

Сильное увеличение женских гормонов в мужском организме приводит к тому, что мужчина полнеет, теряет мышечную массу, энергичность, страдает от перемены настроения и депрессии, у него снижается либидо.

Пивное проклятие

К неправильному питанию добавляется еще и увлечение алкоголем. Так, в состав некоторых спиртных напитков таких как пиво входят фитоэстрогены, которые как эстрогены способствуют угнетению выработки тестостерона.

Страх не для мужчин

Еще один фактор, снижающий тестостерон у молодых мужчин — стрессы. Каждый раз, когда мужчина испытывает стресс (потеря работы, проблема в отношениях и т.д.), у него вырабатывается кортизол — «гормон страха». Когда уровень кортизола зашкаливает, тестостерон стремится «ко дну».

Мало сплю и сижу в офисе

Недостаток сна также влияет на мужественность. Эксперты Чикагского университета выяснили, что у мужчин, которые спят по пять часов в сутки, уровень тестостерона на 15% ниже, чем у тех, кто может позволить себе 7-8 часов сна. Все потому, что почти весь мужской гормон вырабатывается ночью в фазе глубокого сна.

Ко всему прочему добавляется и еще одна проблема 21-го века — гиподинамия, то есть недостаток физической активности, когда мужчина 10 часов в день проводит в сидячем положении на работе или за рулем. В результате мышечная деятельность организма ослабляется и падает выработка тестостерона.