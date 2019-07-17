Ученые выяснили, какие люди стареют медленно

Веками люди интересовались, как «обойти» или оттянуть старость. И хотя ясно, что старость наступит для каждого, выяснилось, что некоторые люди гораздо дольше могут оставаться молодыми.

Недавнее исследование показало, какие факторы влияют на старение человека. Об этом говорится в совместном отчете ученых Королевского колледжа в Лондоне, Университета Дьюка и Еврейского университета в Иерусалиме.

Так, ученые в течение 12 лет наблюдали за тысячей новозеландцев, рожденных в 1972-1973 годах. Когда эксперимент начался, им было по 26 лет, а сейчас 38.

Оказалось, что генетика влияет на процессы старения не так сильно, как мы думали: только на 20%. Остальное, как показало исследование, зависит от нашего образа жизни.

Питание и обследования

Особенно влияет на процессы старения правильное питание, отказ от курения и занятия спортом.

Английские и немецкие ученые считают, что хороший способ продлить молодость — отказ от сладкого. Они выяснили, что избыток сахара подавляет нормальную активность гена FOXO, отвечающего за процессы старения.

Те, кто регулярно проходят медицинские обследования, обладают более молодыми органами, потому как стараются сразу же лечить свои заболевания.

Виноваты нервы

Кроме того, по словам ученых, на нашу молодость сильно влияют депрессии и стресс, которые приводят к развитию гена ANK3. А активность этого гена повышается с годами и приводит к одряхлению тела. У людей, переживших сильный стресс, этот ген активно работает уже в молодом возрасте, что приводит к преждевременному старению организма.

Движение — молодость

О неоценимом значении спорта говорят и биологи Калифорнийского университета, наблюдавшие за процессами старения полутора тысяч женщин старше 64 лет. Они подтвердили, что те, кто больше двигаются, стареют значительно медленнее.

Так, у тех, кто пребывает в сидячем положении более 10 часов в сутки, биологический возраст клеток на восемь лет старше, чем у активных ровесников.