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Чай каркаде может представлять угрозу для зубов 

Yellmed 4 часа назад
Фото: pixabay
По данным шведских ученых, зубная эмаль разрушается из-за лимонной кислоты, которая входит в состав напитка.
Эксперты советуют добавлять в чай кальций, чтобы разрушительный эффект не имел серьезных последствий. Надо отметить, каркаде во многих странах считается едва ли не лекарственным напитком, а в России зачастую используется для похудения. Об этом сообщает glavufa.ru.
Шведские специалисты провели эксперимент, в ходе которого использовали различные стоматологические образцы: экспертов интересовало, как чай каркаде воздействует на эмаль зубов. Образцы на несколько минут помещались в напиток, после чего были подвергнуты детальному изучению. Выяснилось, что каркаде даже более опасен для здоровья зубов, чем сладкие напитки и соки с большой концентрацией сахара.
Однако положительных свойств у такого чая гораздо больше. Эксперты советуют пить его для укрепления здоровья сердца, желудка. Кроме того, употребление каркаде — отличный способ утолить жажду, а также усилить иммунитет. Готовить его следует, как и любой другой чай.
Ранее Yellmed писал, что лакричный чай спровоцировал гипертонический криз у 84-летнего жителя Монреаля.
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ЗОЖ
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