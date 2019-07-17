Чай каркаде может представлять угрозу для зубов

По данным шведских ученых, зубная эмаль разрушается из-за лимонной кислоты, которая входит в состав напитка.

Эксперты советуют добавлять в чай кальций, чтобы разрушительный эффект не имел серьезных последствий. Надо отметить, каркаде во многих странах считается едва ли не лекарственным напитком, а в России зачастую используется для похудения. Об этом сообщает glavufa.ru.

Шведские специалисты провели эксперимент, в ходе которого использовали различные стоматологические образцы: экспертов интересовало, как чай каркаде воздействует на эмаль зубов. Образцы на несколько минут помещались в напиток, после чего были подвергнуты детальному изучению. Выяснилось, что каркаде даже более опасен для здоровья зубов, чем сладкие напитки и соки с большой концентрацией сахара.

Однако положительных свойств у такого чая гораздо больше. Эксперты советуют пить его для укрепления здоровья сердца, желудка. Кроме того, употребление каркаде — отличный способ утолить жажду, а также усилить иммунитет. Готовить его следует, как и любой другой чай.

Ранее Yellmed писал, что лакричный чай спровоцировал гипертонический криз у 84-летнего жителя Монреаля.