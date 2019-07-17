Стала известна причина 90% онкологических заболеваний

В 90% случаев онкологические заболевания возникают из-за курения табачных изделий. Такие выводы следуют из исследования, проведенного Роспотребнадзором . Курение также повышает риск развития таких заболеваний, как хронический бронхит, эмфизема легких, коронарная болезнь и импотенция.

Особенно опасна в плане онкологии привычка к курению, развившаяся в подростковом возрасте. У тех, кто курит с 15 лет, рак возникает в 5 раз чаще, чем у людей, начавших курить после 25 лет. В целом курение стоит курильщику 20-25 лет жизни. Именно на столько сокращается его пребывание на Земле в среднем благодаря курению. Однако есть и хорошая новость: если вовремя бросить курить, организм успевает восстановиться и показатели продолжительности жизни практически не ухудшаются по сравнению с теми людьми, кто не начинал курить вообще. Главное — избавиться от вредной привычке в возрасте до 30-35 лет.