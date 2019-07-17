Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Стала известна причина 90% онкологических заболеваний 

Рамблер 2 часа назад
В 90% случаев онкологические заболевания возникают из-за курения табачных изделий. Такие выводы следуют из исследования, проведенного Роспотребнадзором. Курение также повышает риск развития таких заболеваний, как хронический бронхит, эмфизема легких, коронарная болезнь и импотенция.
Особенно опасна в плане онкологии привычка к курению, развившаяся в подростковом возрасте. У тех, кто курит с 15 лет, рак возникает в 5 раз чаще, чем у людей, начавших курить после 25 лет. В целом курение стоит курильщику 20-25 лет жизни. Именно на столько сокращается его пребывание на Земле в среднем благодаря курению. Однако есть и хорошая новость: если вовремя бросить курить, организм успевает восстановиться и показатели продолжительности жизни практически не ухудшаются по сравнению с теми людьми, кто не начинал курить вообще. Главное — избавиться от вредной привычке в возрасте до 30-35 лет.
ЗОЖ , Видео , Роспотребнадзор
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ученые назвали чай, который разрушает зубы
Ученые выяснили, какие люди стареют медленно
Почему врачи запрещают голубоглазым загорать1
О каких болезнях сигнализируют морщины
Продукты, которые убивают печень15
Видео
01:28
Неочевидные признаки болезни сердца
Болезни и лекарства
01:50
Что необходимо есть курильщикам
Болезни и лекарства
04:50
Медики бьют тревогу: сок в пакетах очень опасен
ЗОЖ
02:17
Почему кровь берут из безымянного пальца
Наука
03:19
Какие болезни чаще всего диагностируют после 40
Болезни и лекарства
03:13
Группа крови, которая неуязвима перед раком
Болезни и лекарства
00:55
Лекарства, которые надо немедленно выбросить
Болезни и лекарства
00:58
Врач объяснил, как избежать рака простаты
Болезни и лекарства
02:37
Как узнать о высоком давлении без тонометра
ЗОЖ
04:42
Что делать, если не получается заснуть
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение