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Назван простой способ убрать отложения солей на шее 

РИА «ФедералПресс» 8 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Эффективное средство приливает кровь к мозгу, коже лица, помогает восстановить кровообращение и снять боли. Кроме того, после его применения руки перестают неметь, а мышцы расслабляются.
Эксперты рассказали, как в домашних условиях приготовить компресс от остеохондроза шейного отдела позвоночника.
Необходимо смешать сырую картошку и медом в пропорциях 1:1. Приготовленная масса наносится на воспалившуюся зону. Поверх накладывается компрессионная бумага, которая фиксируется пластырем. Держать приготовленную смесь надо около 2 часов. После этого нужно промазать кожу пихтовым маслом, это поможет нейтрализовать действие смеси, а также успокоить нервную систему.
Эксперты утверждают, что уже после первого применения вы почувствуете результат. Ранее американские неврологи рассказали, как отсрочить старение мозга. Медики назвали эффективные способы, которые помогут защитить мозг от возрастных разрушений. Для этого ученые провели исследование с участием двух тысяч пожилых американцев, возраст которых составлял 78 лет.
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ЗОЖ
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