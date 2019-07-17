Медики бьют тревогу: сок в пакетах очень опасен

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Медики бьют тревогу: сок в пакетах смертельно опасен 

Рамблер 6 часов назад
Исследования, проведенные французскими медиками на базе более чем 100 тыс. опрошенных пациентов, показало, что даже в небольших количествах употребление соков и газированных напитков может привести к развитию онкологических заболеваний. Выводы из исследования опубликованы на сайте медицинского журнала British Medical Journal. Средний возраст участников исследования составил 42 года. Все пациенты были опрошены об их рационе питания. Также ученые-медики учитывали в ходе работы такие факторы, как заболеваемость раком у родственников, пол, образование, возраст, наличие вредных привычек типа курения и уровень физической активности респондента.
В ходе исследования медики нашли связь между употреблением ста миллилитров сахаросодержащего напитка, в том числе стопроцентного фруктового сока, и увеличением риска развития онкологического заболевания на 18 процентов, а рака груди — на 22 процента. Ученые сообщили, что необходимы дополнительные широкомасшатбные исследования, чтобы выявить точную закономерность между риском развития рака и употреблением подслащенных напитковов.
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