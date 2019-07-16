Врачи посоветовали россиянам не есть насекомых

Специалисты считают, что россиянам не стоит употреблять в пищу насекомых. Об этом заявила диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева , комментируя слова итальянских ученых о чрезвычайной пользе от такого "лакомства" как кузнечики, муравьи, водомерки и тарантулы.

Так, европейские ученые уверены, что, если человек будет употреблять в пищу таких насекомых, это принесет его здоровью только пользу.

Однако Королева считает, что людям, непривыкшим к такой еде, лучше отказаться от подобного деликатеса. Для того, чтобы организм мог получать из насекомых витамины и питательные вещества, необходимы сотни лет привыкания.

Белок, который содержится в насекомых, «может запускать совершенно ненужные проблемы и болезни аутоимунного характера» у неподготовленных людей.

Кроме того, употребление в пищу насекомых может спровоцировать аллергические реакции из-за хитозана, содержащегося в тканях их крылышек.