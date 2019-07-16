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Врачи посоветовали россиянам не есть насекомых 

Рамблер 6 часов назад
Специалисты считают, что россиянам не стоит употреблять в пищу насекомых. Об этом заявила диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева, комментируя слова итальянских ученых о чрезвычайной пользе от такого "лакомства" как кузнечики, муравьи, водомерки и тарантулы.
Так, европейские ученые уверены, что, если человек будет употреблять в пищу таких насекомых, это принесет его здоровью только пользу.
Однако Королева считает, что людям, непривыкшим к такой еде, лучше отказаться от подобного деликатеса. Для того, чтобы организм мог получать из насекомых витамины и питательные вещества, необходимы сотни лет привыкания.
Белок, который содержится в насекомых, «может запускать совершенно ненужные проблемы и болезни аутоимунного характера» у неподготовленных людей.
Кроме того, употребление в пищу насекомых может спровоцировать аллергические реакции из-за хитозана, содержащегося в тканях их крылышек.
Комментарии13
ЗОЖ , Видео , Маргарита Королева
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