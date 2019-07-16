Как стать умнее: названы 9 способов тренировки мозга

Мозг, так же, как и мышцы, можно и нужно тренировать, заявляют эксперты. О том, как это сделать, сообщает портал «МедикФорум».

Лучшей тренировкой для мозга можно назвать чтение. Начитанность расширяет словарный запас, улучшает речь, повышает кругозор. При этом надо помнить, что мозгу нужно отдыхать. Из-за стресса снижаются многие функции. Так, отсутствие сна негативно влияет на уровень IQ.

Как известно, источником энергии является еда. Определенные продукты позволят улучшить умственные способности. Например, грецкие орехи и рыба (лосось, тунец). Они богаты полезными жирными омега-3 кислотами, что улучшает работу нейронов.

Эффективны для мозга различные игры, в том числе и компьютерные. Они позволяют не лениться, развиваться и, соответственно, усиливают умственную активность.

Хороший метод тренировать мозг — ведение дневника. Привычка записывать мысли позволит упорядочить их, думать более четко. Кроме того, очень полезно периодически писать от руки. В этот момент запускается фильтрационная система мозга, которая позволяет обращать внимания на то, что пишется, и яснее осознавать это.

С деятельностью головного мозга напрямую связаны и физические упражнения. Тренировки очень полезны для поддержания ума. Достаточно даже зарядки в течение 15 минут по утрам.

Эксперты также советуют погружаться в режим многозадачности. Для развития мозга нужны новые задачи. А мы часто выполняем одно и то же, привычную рутинную работу. Также специалисты напоминают, что похожие люди притягиваются. Окружение немаловажно. Если вы начнете себя позиционировать как умного человека, то и вокруг вас станут появляться интеллектуалы.

Ранее ученые рассказали, как улучшить память. Специалисты из Сассекского университета (Англия) провели исследование с участием улиток. В итоге ученые пришли к выводу: для того чтобы улучшить память, надо переключаться между разными темами и стараться игнорировать идентичную информацию, которая идет подряд.