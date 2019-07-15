Ученые назвали самый полезный напиток 

Безалкогольный напиток на основе топинамбура — "земляной груши", является оптимальным для здорового образа жизни. Об этом заявили ученые из ФНЦ пищевых систем им. В. М. Горбатова Российской академии наук, передает RT.
Эксперты уточнили, что топинамбур имеет универсальные лечебные свойства. Растение используют в производстве лекарств, которые нужны для коррекции обмена веществ при сахарном диабете, ожирении, заболеваниях почек и желудочно-кишечного тракта. Также в "земляной груше" содержатся полезные углеводы, аскорбиновая кислота, витамины группы В, аминокислоты, калий, магний, кальций, фосфор и железо.
Напиток на основе топинамбура может выглядеть как мутная жидкость с измельченной мякотью. Чтобы он был вкусным, помимо топинамбура в него можно добавить морковное, тыквенное, яблочное пюре, соки из персика, маракуйи или ананаса. Содержание пюре из топинамбура в составе должно быть 15—20%. По словам экспертов, можно наладить массовое производство этого напитка.