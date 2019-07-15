Ученые назвали самый полезный напиток

Безалкогольный напиток на основе топинамбура — "земляной груши", является оптимальным для здорового образа жизни. Об этом заявили ученые из ФНЦ пищевых систем им. В. М. Горбатова Российской академии наук , передает RT.

Эксперты уточнили, что топинамбур имеет универсальные лечебные свойства. Растение используют в производстве лекарств, которые нужны для коррекции обмена веществ при сахарном диабете, ожирении, заболеваниях почек и желудочно-кишечного тракта. Также в "земляной груше" содержатся полезные углеводы, аскорбиновая кислота, витамины группы В, аминокислоты, калий, магний, кальций, фосфор и железо.

Напиток на основе топинамбура может выглядеть как мутная жидкость с измельченной мякотью. Чтобы он был вкусным, помимо топинамбура в него можно добавить морковное, тыквенное, яблочное пюре, соки из персика, маракуйи или ананаса. Содержание пюре из топинамбура в составе должно быть 15—20%. По словам экспертов, можно наладить массовое производство этого напитка.