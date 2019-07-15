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Назван лучший для здорового образа жизни напиток 

Газета.Ru + ещё 12 7 часов назад
Фото: depositphotos.com
Ученые из ФНЦ пищевых систем им. В. М. Горбатова Российской академии наук назвали оптимальный для здорового образа жизни напиток. Об этом сообщает RT.
Как отмечается, речь идет о безалкогольном напитке на основе топинамбура — клубненосного растения, которое известно под названием "земляная груша".
По мнению экспертов, топинамбур обладает универсальными лечебными свойствами.
Например, его используют для производства лекарств, которые необходимы для коррекции обмена веществ при сахарном диабете, ожирении и при заболеваниях почек.
Кроме того, это растение содержит полезные углеводы, аскорбиновую кислоты, витамины группы В, аминокислоты, а также калий, магний, кальций, фосфор, железо.
Ранее были названы эффективные способы похудения.
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