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Почему повышается внутричерепное давление 

Аргументы Недели 17 минут назад
Фото: Аргументы Недели
Головной мозг, расположенный в черепной коробке, окружён со всех сторон цереброспинальной жидкостью или ликвором. Количество её составляет у взрослого примерно 150 мл. Она призвана уберечь мозг от травм, обеспечивает питание и водно-электролитный баланс. Чтобы выполнять эти функции, к тому же постоянно циркулировать между головным и спинным мозгом жидкость должна находиться под определённым давлением. Это и есть внутричерепное давление (ВЧД), которое в норме у взрослых колеблется от 10 до 15 мм рт. ст.
Однако бывает, что организм под влиянием различных факторов вырабатывает ликвор в большем количестве, чем это необходимо. В этом случае цереброспинальная жидкость сдавливает нервную ткань и растягивает чувствительные оболочки мозга, что приводит к повышению внутричерепного давления.

Причины повышения ВЧД разные

Так, оно может быть обусловлено врождённой гидроцефалией — скоплением большого объёма жидкости, вызванной нарушением её оттока. Среди других причин следует отметить травмы головы, доброкачественные и злокачественные опухоли головного мозга, менингит (воспаление оболочек головного и спинного мозга), энцефалит (воспаление головного мозга), заболевания дыхательной системы (например, бронхит) и органа слуха (отит).
Повышение внутричерепного давления бывает также при токсикозе у беременных. В этом случае плод испытывает недостаток кислорода. Чтобы обеспечить дыхание мозга включаются компенсаторные механизмы, в частности, в организме женщины увеличивается производство цереброспинальной жидкости.

Как проявляется повышение ВЧД

В первую очередь — головной болью без определённой локализации, усиливающейся при наклонах, чихании, кашле, повороте головы. Ещё один важный симптом — нарушение зрения. Например, больной жалуется на двоение, кратковременное затуманивание.
Отмечаются также головокружения, рассеянность, ухудшение памяти, нестабильность артериального давления. Что касается определения ВЧД, то оно проводится лишь в условиях стационара с помощью спинальной пункции (прокалывания стенки спинномозгового канала полой иглой). При этом выделяется цереброспинальная жидкость, для измерения давления которой подключают манометр.
Диагностика повышения ВЧД включает в себя также магнитно-резонансную и компьютерную томографии, осмотр офтальмологом глазного дна. Для снижения внутричерепного давления используются медикаментозная терапия, лечебная физкультура, физиотерапевтические процедуры.
Владимир Яшин, врач
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ЗОЖ , Владимир Яшин
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