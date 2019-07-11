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Ученые назвали новый метод похудения 

Рамблер 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Ученые из США рассказали, что те, кто хотят похудеть и обезопасить себя от болезней, которые могут быть следствием ожирения, должны сосредоточиться не на потере жира, а на укреплении мышц. Об этом пишет издание Medicalxpress со ссылкой на экспертов из Университета штата Джорджия.
Исследователи пришли к выводу, что именно состояние мышц влияет на процесс потери веса. Слабость мышц связана с частыми стрессами, отсутствием физической активности и влиянием питания на организм. Эти факторы приводят к снижению чувствительности к инсулину, увеличивая риск развития диабета, а также заболеваний сердца и сосудов.
По словам автора исследования Райана Харриса, при похудении нужно сделать упор именно на качество мышечной ткани, чтобы улучшить метаболизм и сердечно-сосудистое здоровье. Одно из преимуществ мускул для здоровья состоит в том, что они "вытягивают" глюкозу из крови.
ЗОЖ
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