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Привычки, которые вредят почкам 

Рамблер 1 час назад
Проблемы с почками могут пагубно сказаться и на здоровье других органов, поэтому важно вовремя их распознать и предотвратить. А для этого стоит распрощаться с некоторыми привычками, которые наносят почкам вред.
Скорее всего о негативных последствиях действия алкоголя и неправильного питания на почки вы слышали, но есть и другие, менее очевидные привычки, которые пагубно отражаются на их здоровье.

Недостаток физической активности

Малоподвижный образ жизни может привести к низкой циркуляции крови в области почек и ее застою. Собственно, это касается не только почек, но и других органов. Фильтрация крови перестает быть достаточной, что также негативно влияет на их работу.

Недосып

Постоянный недосып, согласно многочисленным исследованиям ученых из разных стран, значительно увеличивает риск появления и развития почечной недостаточности. Это касается тех, кто на ночной отдых регулярно отводит менее 7-8 часов.

Переохлаждение

Особенно это актуально в сезон отпусков. Любители поплескаться в прохладной водичке рискуют застудить почки. Поэтому открывать купалоьный сезон в водоемах, где еще не нагрелась вода, точно не стоит, как и лезть в дачный пруд сразу после недели проливных дождей. Кажется, очевидно, но многие почему-то не придают этому значения.

Редкое посещение туалета

Откликаться на призывы организма очиститься от вредных веществ и избытка воды в организме необходимо, по возможности, как можно скорее. В противном случае со временем вы рискуете заполучить такой недуг как недержание: мышцы растянутся, ослабнут и возможности сдержать позыв выделительной системы уже не будет.

Недостаток воды

Речь идет именно об обычной воде. Привычку утолять жажду чаем, кофе, соками и газированными напитками давно пора искоренить. Выделительной системе они вовсе не помогают, а, напротив, создают дополнительную нагрузку на почки. А вот обычная питьевая вода способствует активному удалению из организма шлаков.
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