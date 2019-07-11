Почему врачи против арбузов до середины августа

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Почему врачи запрещают есть арбузы до середины августа 

Рамблер 1 час назад
Любимая летняя ягода не всегда приносят нам радость. Так, арбузы иногда, становятся причиной пищевых расстройств и отравлений, но россияне все равно спешат купить огромный арбуз, как только он появляется на прилавках.
При этом в супермаркетах и на рынках арбузы можно найти уже в середине июня, но вот врачи предупреждают об опасности таких покупок.
По словам экспертов, чем раньше арбузы и дыни поступают в продажу, тем больше вероятность, что в них содержится недопустимое количество вредных веществ.
Естественное время созревания бахчевых приходится на вторую половину августа, поэтому то, что появляется на прилавках в июле, скорее всего, тепличные бахчевые, которые перенасыщены химикатами, красителями и нитратами.
Для ускорения созревания арбузов используются азотно-фосфорные компоненты удобрений и другие токсичные вещества. Нитраты, которые попадают в желудок, быстро превращаются в нитриты, угрожающие гемоглобину. Когда нитрат соединяется с кровяными клетками, они превращаются в метгемоглобин, из-за чего в организме начинается кислородное голодание.
Помимо отравлений и кислородного голодания, большое количество нитратов может привести к злокачественным заболеваниям желудочно-кишечного тракта, поражению печени, развитию язвенного колита и другим недугам. Особенно опасны ранние арбузы для детей.
Так, эксперты отмечают, что самое безопасное и благоприятное время для употребления арбузов — с середины августа по октябрь. И даже самые «быстрые» сорта арбузов начинают созревать только к концу июля.
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ЗОЖ , Видео
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