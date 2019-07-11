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Врачи назвали безопасную дозу шоколада 

Рамблер 2 часа назад
Шоколад можно есть каждый день без вреда для здоровья. Это касается именно темного шоколада с содержанием какао не менее 50%. Лучше есть продукт утром по 50 граммов (половина плитки). Об этом рассказал "РИА Новости" профессор кафедры поликлинической терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Алексей Буеверов.
Если человек занимается тяжелым физическим трудом или спортом, можно увеличить дозу. Съев лакомство вечером, из-за состава калорийного продукта можно не уснуть. Шоколад помогает нам пополнить запасы энергии и повысить настроение. В нем есть компоненты, обладающие защитными свойствами для печени.
По энергетической ценности молочный и темный шоколад почти одинаковы. Об этом сообщила кандидат медицинских наук, врач-диетолог клиники лечебного питания ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Елена Ливанцова. Однако черный шоколад полезнее из-за большего содержания какао-бобов. Биофлавоноиды, которые содержатся в шоколаде, могут снижать уровень холестерина.
Тем, кто страдает заболеваниями поджелудочной железы, нужно отказаться от шоколада. Если есть много сладкого, вес тела будет расти, а углеводный обмен может нарушиться. Шоколад может привести к дискомфорту и вздутию живота. Также он повышает риск развития кариеса.
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ЗОЖ , Видео , Елена Ливанцова , РИА Новости
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