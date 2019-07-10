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МЧС рассказало, как спастись при укусе змеи 

Рамблер 3 часа назад
При укусе змеи надо зафиксировать время укуса, продезинфецировать рану и как можно быстрее обратиться к врачам. Если укус произошел в ногу, следует прибинтовать эту ногу к здоровой и поднять вверх, если же укушена рука — согнуть ее и зафиксировать в таком положении. Это замедлит действие яда. Нельзя использовать жгут, предупреждает МЧС на своем сайте.
Также спасатели сообщили, что змея не нападает без предупреждения, и лучше всего, заметив рептилию, дать ей уползти, не делая резких движений. Не стоит поворачиваться к змее спиной. Если дело происходит в населенной местности, надо отойти на безопасное расстояние и вызвать спасателей.
После укуса ядовитой змеи могут возникнуть рвота, головокружение, скачки давления, судороги и другие симптомы отравления. Место укуса становится фиолетового цвета.
Алкоголь усиливает действие яда на организм, вода — снижает его.
Самой распространенной ядовитой змеей в России является гадюка обыкновенная, она водится практически на всем российском пространстве, исключая крайний север. Другие ядовитые змеи — гадюки кавказская и степная, щитомордник (водится от Сальской степи в низовьях рек Дона и Волги на западе до Приморского края на востоке), гюрза (водится на Северном Кавказе и в Дагестане, укус часто смертелен) и условно ядовитый тигровый уж.
Комментарии1
ЗОЖ , Видео , МЧС
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