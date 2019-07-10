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В МЧС рассказали, что делать, если укусила змея 

Мир24 2 часа назад
Фото: depositphotos
Спасатели напоминают, что они никогда не нападают без предупреждения. Увидев змею, нужно дать ей возможность уйти. При этом не стоит делать резких движений, поворачиваться к ней спиной и пытаться убежать. Необходимо отойти на безопасное расстояние и вызвать спасателей.
Если змея укусила, следует немедленно обратиться к врачу. После укуса появляются головокружение и рвота, скачет давление, место укуса становится красновато-синего цвета. Иногда могут быть судороги.
Самостоятельно помочь укушенному можно, продезинфицировав рану и наложив стерильную повязку. Необходимо также зафиксировать время укуса. Поврежденную ногу лучше прибинтовать к здоровой и приподнять их вверх, при укусе в руку — зафиксировать ее в согнутом положении. Это поможет замедлить действие яда. Жгут использовать нельзя.
В МЧС также рекомендуют пить больше воды. Однако стоить помнить, что алкоголь усиливает действие яда в организме.
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ЗОЖ , МЧС
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