В МЧС рассказали, что делать, если укусила змея 

Спасатели напоминают, что они никогда не нападают без предупреждения. Увидев змею, нужно дать ей возможность уйти. При этом не стоит делать резких движений, поворачиваться к ней спиной и пытаться убежать. Необходимо отойти на безопасное расстояние и вызвать спасателей.
Если змея укусила, следует немедленно обратиться к врачу. После укуса появляются головокружение и рвота, скачет давление, место укуса становится красновато-синего цвета. Иногда могут быть судороги.
Самостоятельно помочь укушенному можно, продезинфицировав рану и наложив стерильную повязку. Необходимо также зафиксировать время укуса. Поврежденную ногу лучше прибинтовать к здоровой и приподнять их вверх, при укусе в руку — зафиксировать ее в согнутом положении. Это поможет замедлить действие яда. Жгут использовать нельзя.
В МЧС также рекомендуют пить больше воды. Однако стоить помнить, что алкоголь усиливает действие яда в организме.