Мужчина принял душ в линзах и ослеп на один глаз

В городе Шрусбери, Англия, мужчина забыл снять линзы перед тем, как принять душ, и лишился зрения на одном глазу. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

29-летний Ник Хамфрис (Nick Humphreys) заметил царапину на своем глазу в начале 2018 года. Тогда мужчина решил обратиться к доктору, и ему диагностировали акантамебный кератит. Врачи обнаружили на роговице правого глаза британца амебу вида Acanthamoeba, которая попадает в глаз через небольшую рану, образующуюся от контактной линзы при соприкосновении с водой.

Несколько месяцев Хамфрис использовал глазные капли, которые должны были уничтожить бактерии. Однако в какой-то момент он резко потерял зрение на больном глазу во время вождения, после чего до сих пор не может восстановиться.

Мужчина пережил несколько операций, врачи не исключали риска ампутации глаза. Сейчас он ожидает трансплантации своей роговицы, которую уничтожила инфекция.

По словам Хамфриса, он и понятия не имел о том, к чему приведет ношение контактных линз в душе.

«Я могу честно сказать, если бы у меня была хоть малейшее представление о том, что может произойти, я бы вообще никогда не носил контактные линзы»,

— признался он.

Британец сотрудничает с некоторыми благотворительными фондами и надеется в скором вернуться к нормальной жизни.