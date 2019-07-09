Почему женщинам после 40 лет нельзя есть сахар

С возрастом организм женщины меняется, и если в 30 лет худеть было легко, то в 40 это становится непосильной задачей. Разбираемся, причем тут сахар и как он влияет на вес и на женское здоровье в целом.

Что происходит

Примерно в 40 лет в женском организме происходит гормональный скачок: уровни половых гормонов — эстрогена и прогестерона — падают, а гормонов стресса — кортизола и адреналина — растут.

Женские половые гормоны регулируют обмен жиров и углеводов, они ускоряют расщепление жиров и препятствуют развитию атеросклероза. Когда снижается выработка эстрогенов и нарушается обмен веществ, формируется инсулинорезистентность, которая и провоцирует набор веса после 40 лет. А растущий кортизол увеличивает размеры жировых клеток, расположенных преимущественно в брюшной полости. Другими словами — в основном растет живот.

Инсулин — гормон поджелудочной железы, уровень которого повышается после приема пищи, — также отвечает за обмен жиров и углеводов и стимулирует выработку фермента, отвечающего за расщепление жиров. При инсулинорезистентности поджелудочная железа продолжает синтезировать инсулин, но клеточные рецепторы на него не реагируют, глюкоза остается в крови и не поступает в клетки, нуждающиеся в энергии. В ответ на это поджелудочная железа увеличивает выработку инсулина, однако со временем эта способность снижается, а концентрация глюкозы остается постоянно высокой, также растет уровень свободных жирных кислот. В результате развивается преддиабет и диабет второго типа, а также увеличивается вес.

Что делать

Во-первых, регулярно проверять уровень сахара в крови и следить за тем, чтобы он не превышал норму. Снизить сахар помогут регулярные физические нагрузки и изменение пищевых привычек. Врачи рекомендуют употреблять не более 40-60 граммов сахара в день, чем старше человек становится, тем меньше сахара ему нужно. Для примера — в среднем апельсине содержится около 20-25 граммов сахара. Это значит, что в день можно съесть два фрукта.