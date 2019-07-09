Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Чем опасны антибиотики в мясной продукции 

Yellmed 3 часа назад
Фото: pixabay
Бесконтрольное использование антибактериальных препаратов на фермах делает микробы устойчивыми к лекарствам.
Американские эксперты рассказали о факторах риска для здоровья, связанных с употреблением обработанного мяса, пишет healthline.com.
Сложно найти человека, который ни разу не пробовал лечиться антибиотиками. Они созданы для борьбы с серьезными заболеваниями, представляющими угрозу для жизни.
Однако в настоящее время антибиотики активно используются не только в медицинской практике, но и в сельском хозяйстве. Они применяются для стерилизации, термообработки, а также увеличения сроков годности продукции.
Частое использование антибиотиков в животноводстве приводит к образованию устойчивых штаммов бактерий, в итоге человек оказывается уязвимым перед вирусами и микроорганизмами.
По оценкам ВОЗ, если использование антибактериальных препаратов не сократится, то почти все современные антибиотики не смогут предотвращать и лечить болезни у людей к 2050 году.
Кроме того, присутствие антибиотиков в больших концентрациях в организме может привести к снижению иммунитета, угнетению естественной микрофлоры кишечника, риску возникновения язвенных болезней, вызвать нарушения в работе печени, почек и нервной системы.
Специалисты рекомендуют употреблять в пищу только термически обработанное мясо и по возможности отдавать предпочтение продуктам растительного происхождения.
Ранее Yellmed рассказывал, что даже немного красного мяса в рационе может повысить риск смерти.
Yellmed: последние новости
Какие напитки полезны для гипертоников Исследование: простуда эффективна в борьбе с онкологией Жительница Канады родила близнецов с разным цветом кожи
Комментарии
ЗОЖ , Новости , ВОЗ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пациентка умерла в гинекологическом кресле
Каких болезней опасаются иностранцы в России
Зачем пить ликер из чеснока
Канадка родила близнецов с разным цветом кожи
Россиян предупредили об опасности барефутинга4
Видео
01:43
Эпидемия ВИЧ распространилась на еще 4 региона России
Болезни и лекарства
10:57
Врачи выяснили, у кого риск меланомы в разы больше
Наука
00:32
Россиян предупредили об опасности барефутинга
Новости
01:36
Что такое «мужской климакс»
Болезни и лекарства
02:53
В России будут лечить радиацией
Наука Новости
01:19
Ученые впервые удалили ВИЧ из организма
Болезни и лекарства
04:07
Как быстро избавиться от зубной боли
Народная медицина
02:57
Как избавиться от проблем со зрением за неделю
Народная медицина
03:47
Когда выпустят лекарство от инсульта
Болезни и лекарства Наука
02:56
Раскрыты нетипичные признаки болезней сердца
Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение