Чем опасны антибиотики в мясной продукции

Бесконтрольное использование антибактериальных препаратов на фермах делает микробы устойчивыми к лекарствам.

Американские эксперты рассказали о факторах риска для здоровья, связанных с употреблением обработанного мяса, пишет healthline.com.

Сложно найти человека, который ни разу не пробовал лечиться антибиотиками. Они созданы для борьбы с серьезными заболеваниями, представляющими угрозу для жизни.

Однако в настоящее время антибиотики активно используются не только в медицинской практике, но и в сельском хозяйстве. Они применяются для стерилизации, термообработки, а также увеличения сроков годности продукции.

Частое использование антибиотиков в животноводстве приводит к образованию устойчивых штаммов бактерий, в итоге человек оказывается уязвимым перед вирусами и микроорганизмами.

По оценкам ВОЗ , если использование антибактериальных препаратов не сократится, то почти все современные антибиотики не смогут предотвращать и лечить болезни у людей к 2050 году.

Кроме того, присутствие антибиотиков в больших концентрациях в организме может привести к снижению иммунитета, угнетению естественной микрофлоры кишечника, риску возникновения язвенных болезней, вызвать нарушения в работе печени, почек и нервной системы.

Специалисты рекомендуют употреблять в пищу только термически обработанное мясо и по возможности отдавать предпочтение продуктам растительного происхождения.

Ранее Yellmed рассказывал, что даже немного красного мяса в рационе может повысить риск смерти.