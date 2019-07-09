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Медики назвали одну из главных причин анорексии 

News.ru + ещё 5 2 часа назад
Фото: News.ru
Эмоциональная неустойчивость является одной из главных причин появления анорексии. Об этом сообщил завотделением психотерапевтической помощи и соцреабилитации психиатрической больницы № 1 имени Алексеева Никита Чернов.
По словам врача, расстройства пищевого поведения возникают зачастую при попытке справиться с тревогой, неудачами и стыдом. Чернов отметил, что сейчас в стране поддерживается нездоровое отношение к телу.
Если сравнивать русскую девушку и европейку, то даже по внешнему виду можно заметить, что европейка будет больше уделять внимание комфорту, а наши девушки используют часто свою внешность как инструмент достижения цели, — цитирует Чернова РИА Новости.
Специалист подчеркнул, что подобные обстоятельства подталкивают девушек к пищевому расстройству. Он также добавил, что исследования выявили у некоторых людей генетическую предрасположенность к анорексии.
News.ru ранее писал о том, что певица МакSим временно ушла со сцены из-за борьбы с анорексией. По словам исполнительницы, она весила 48 кг и фанатично занималась спортом.
МакSим рассказала, что победить недуг ей удалось при помощи специалистов. Певица сейчас ведёт здоровый образ жизни и старается не придерживаться никаких диет.
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ЗОЖ , РИА Новости
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