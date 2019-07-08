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Минздрав назвал отличия аллергии от простуды 

Рамблер 6 часов назад
Аллергия и простуда имеют схожие симптомы. В обоих случаях начинается кашель, чихание и насморк, но при аллергии добавляется слезотечение и отеки. Все это провоцирует пыльца растений. Простуда излечится через неделю-две, а вот аллергия закончится лишь с периодом цветения. Об этом рассказала телеканалу "360" аллерголог-иммунолог Московского областного консультативно-диагностического центра для детей Марина Малиновская.
Аллергия проявляется в виде кожного зуда, жжения слизистой рта, першения в горле, чихания, рвоты. Возможны боли в животе, диарея, сыпь на коже, а также приступ бронхиальной астмы, отеки. Чтобы избежать обострения в период цветения стоит ограничить походы в лес и поездки за город. Нужно поменьше бывать на улице в сухую и жаркую погоду утром, так как в это время концентрация пыльцевых аллергенов самая высокая. Выходя на улицу, одевайте солнцезащитные очки, а возвращаясь домой — промывайте глаза и нос, принимайте душ.
Также может возникнуть аллергия на ягоды. В основном аллергической реакцией на ягоды страдают дети до трех лет. Это происходит из-за недостатка ферментов в организме и повышенной проницаемости слизистых желудочно-кишечного тракта. Самые аллергичные — клубника и земляника. Малина, смородина, крыжовник, черника тоже могут быть опасны, но не так сильно. Во избежании аллергий продуты нужно подвергать термической обработке.
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ЗОЖ , Видео , Минздрав РФ
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