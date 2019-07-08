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Врачи рассказали, от каких болезней помогают грибы 

Рамблер 7 часов назад
Витамины и полезные вещества, содержащиеся в грибах, положительно влияют на работу сердечно-сосудистой и нервной системы, имеют противоопухолевый эффект, а также полезны людям с сахарным диабетом и ожирением. Каждый человек может употреблять около 120-150 граммов грибов в день без вреда для здоровья. Об этом сообщили эксперты, опрошенные "РИА Новости".

Врач-диетолог клиники лечебного питания ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии", кандидат медицинских наук Елена Ливанцова уточнила, что ежедневно можно есть грибы тем, у кого нет заболеваний, ограничивающих прием этого продукта. Среди таких недугов — обострение болезней желудочно-кишечного тракта, а также почечная и печеночная недостаточность.

По словам медика, в грибах содержится белок, витамины группы В и С, никотиновая и фолиевая кислоты, кальций, фосфор, калий и железо. Они положительно влияют на работу сердечно-сосудистой и центральной нервной системы, кроветворение, помогают укрепить костную ткань и выступают в роли антиоксидантов.
Противоопухолевый эффект связан с белками лектинами, которые являются ловушками для опухолевых клеток, а также с содержанием в продукте селена и витамина С. Больным сахарным диабетом грибы помогут снизить уровень глюкозы в крови, так как углеводы в них содержатся в виде пищевых волокон. Кроме того, в продукте минимум жира и нет холестерина, что будет полезно для страдающих от чрезмерного веса.
Президент научного общества гастроэнтерологов России, профессор Леонид Лазебник добавил, что ни в коем случае нельзя есть грибы, собранные на участках около автотрасс, поскольку они впитывают в себя то, что содержится в почве.
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ЗОЖ , Видео , Леонид Лазебник , РИА Новости
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