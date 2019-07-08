В Минздраве рассказали, как отличить аллергию от простуды

8 июля во всем мире отмечается День борьбы с аллергией. В 2019 году он проходит в 15-й раз. Министерство здравоохранения Московской области подготовило рекомендации, как отличить аллергию от простуды и избавиться от симптомов недуга.

По словам аллерголога-иммунолога Московского областного консультативно-диагностического центра для детей Марины Малиновской, большинство проблем аллергия приносит в весенние месяцы в период цветения.

«Важно вовремя распознать недуг, отличить его от простуды: и в том, и в другом случае возникает насморк, кашель, чихание. В одном случае причиной становятся вирусы, в другом — пыльца. Обычная простуда проходит через неделю-две, а при аллергии насморк, кашель и слезотечение могут длиться месяцами, пока в воздухе есть пыльца»,

— рассказала врач.

Чтобы избежать обострения аллергии, в период цветения растений следует воздерживаться от походов в лес, поездок за город. Необходимо ограничить пребывание на улице в сухую жаркую погоду и в утренние часы, поскольку в это время концентрация пыльцевых аллергенов наиболее высокая. При выходе на улицу лучше использовать солнцезащитные очки, а при возвращении домой — промывать слизистые носа и глаз, принимать душ. Обязательно ежедневно проводить в квартире влажную уборку. Однако приступы аллергии могут развиться и летом.

«В начале лета отмечается резкий рост количества обращений к врачу. Аллергия на ягоды проявляется по-разному: кожный зуд и жжение слизистой ротовой полости, першение в горле, чихание и зуд в носу, рвота, боли в животе, диарея, сыпь на коже, приступ бронхиальной астмы, отеки различной локализации»,

— сказала Марина Малиновская.

Она добавила, что чаще всего аллергическая реакция на ягоды появляется у малышей до трех лет. Причина тому — недостаток ферментов в организме и повышенная проницаемость слизистой желудочно-кишечного тракта. С возрастом происходит созревание ферментных систем, ребенок легче усваивает продукты, и аллергия может исчезнуть.

Среди ягод самыми аллергенными выступают клубника и садовая земляника. Менее аллергенны — малина, белая и красная смородина, крыжовник, черника. Для людей, у которых есть проблемы со здоровьем, ягоды необходимо подвергнуть термической обработке и потреблять их в виде компотов и варенья. При таком способе приготовления белки-аллергены разрушаются, а сам продукт лучше усваивается. Детям первого года жизни ягоды лучше не давать. Начальная доза — несколько капель протертой ягоды. Постепенно количество можно увеличивать. При малейших симптомах аллергии ягоды следует исключить из меню. При первых симптомах аллергии следует немедленно обращаться за медицинской помощью.

«Многих пугают мучительные кожные пробы для выбора правильной тактике лечения аллергии. Но к пробе нужно правильно подготовиться, все рекомендации даст врач. На предплечье наносится капелька с аллергенами, скарификатором делается легкая царапина, без крови. Если реакция на аллерген есть, то она сразу проявится. На сегодня это самый точный вид диагностики»,

— добавила врач.