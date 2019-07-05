Медицинское обслуживание: какие права есть у каждого россиянина

Каждому из нас могут потребоваться услуги врача — от несчастных случаев или болезней не застрахован, к сожалению, никто. У каждого из россиян есть закрепленное в Конституции РФ право на медицинскую помощь — но многие предпочитают не связываться с государственными клиниками, чтобы не тратить своих нервов или времени.

Лекарства становятся все дороже — а о стоимости стоматологических услуг, например, вообще лучше не знать, чтобы лишний раз не расстраиваться. Но не все так уж печально — хотя проблем в этой отрасли предостаточно, конечно. Права пациента предусматривают довольно обширный список бесплатных услуг — нужно только знать, в каких случаях можно рассчитывать на их получение.

Выбор поликлиники: имеет ли значение прописка?

Многие ошибочно полагают, что имеют право обращаться только в медучреждение, закрепленное за районом по месту прописки. На самом деле один раз в год можно выбирать совершенно любую из поликлиник вашего или даже чужого города, если вы отправились, например, на учебу или в длительную командировку. Если вам подходит обслуживание ближе к вашей работе или институту или даже даче, вы можете самостоятельно поменять место медицинского обслуживания.

Для того чтобы совершенно официально и бесплатно получить право наблюдаться в выбранной вами поликлинике, нужно обратиться в регистратуру с заявлением на имя главного врача учреждения.

Бесплатная реабилитация после тяжелых болезней

Реабилитация — это комплекс мер, которые помогают восстановлению всех функций организма, нарушенных в результате тяжелых болезней. Ее программу обычно составляет лечащий врач, и она предполагает бесплатное получение целого комплекса медицинских процедур и услуг.

Сюда могут входить необходимое количество сеансов массажа, психотерапии и рефлексотерапии, лечебная физкультура и физиолечение, диетическое питание и даже санаторно-курортное лечение, за которое платит государство, а не пациент.

Врачи по разным причинам могут не афишировать наличие такое возможности бесплатной реабилитации, поэтому за направлением можно и нужно обращаться самостоятельно, если вы считаете, что вам необходимо дополнительное восстановительное лечение. Первое обращение должно быть к участковому терапевту или лечащему врачу — они скажут, какие документы необходимо собрать — возможно, придется сдать дополнительные анализы.

Выбор и смена лечащего врача

Многие жалуются на то, что их лечащий врач уделяет им слишком мало времени, не отвечает внятно и подробно на вопросы и ведет себя не лучшим образом с пациентами. Никто не обязан терпеть подобное к себе отношение — даже если понимать, что врачи в наше время действительно завалены работой и тоже могут уставать, как и любой из нас. Любого лечащего врача в любой момент можно заменить — при условии, что в поликлинике есть специалист такого же профиля, в противном случае нужно будет менять и поликлинику — об этом написано в пункте выше.

Заявление о смене врача пишется в регистратуре на имя главного врача — в обращении нужно указать причину замены и имя того медика, к которому вы хотели бы перевестись. Стоит учитывать, что и врач может отказаться от пациента точно таким же образом — поэтому нужно, в свою очередь, держать себя в руках при получении медицинского обслуживания, вести себя корректно и вежливо и не рассчитывать, что специалистов можно менять до бесконечности.

Бесплатная диспансеризация

Каждый из россиян может рассчитывать на профилактический медосмотр, который проводится с целью выявления заболеваний на ранних стадиях. Тем из соотечественников, кому исполнилось от 18 до 39, можно обследоваться раз в три года, после этого возраста — ежегодно.

Диспансеризация проводится в два этапа: во время первого проводится полное стандартное обследование всех жизненных систем и функций организма, проверяются анализы. При выявлении любых отклонений от нормы и подозрении на начало заболевания профильный специалист направляет на дополнительное обследование, во время которого уточняется возможный диагноз и определяется тактика лечения.

Для получения направления на бесплатную диспансеризацию нужно обратиться к районному терапевту или по месту выбора поликлиники, если есть кабинет доврачебной помощи, то можно получить консультацию в нем. Если вам отказывают в проведении диспансеризации, можно смело обращаться к любому из юристов и подавать иск на медучреждение в суд.

Получение бесплатных услуг в частных клиниках

Практически во всех частных коммерческих клиниках существует квота на бесплатное обслуживание пациентов по полису ОМС. Точнее, оплату медикаментов и труда специалистов медучреждение все же получит, но не от самого пациента, а от фонда медицинского страхования. Не нужно стесняться обращаться в частные клиники — информация о возможности получения консультации или лечения у профильных специалистов по полису есть на сайте учреждения или при личном обращении в регистратуре. Некоторые из них проводят и реабилитации — существует, например, и возможность совершенно бесплатно вылечить зубы в частной стоматологической клинике.

Клиникам это довольно выгодно — ведь при таком сотрудничестве с государством и обслуживании пациентов по полису ОМС оплату они все равно получают, но вместе с этим — положительную, как правило, рекламу и новых пациентов.

Компенсация за неправильное или некачественное лечение

Врачи должны отвечать за качество лечения, которое они предоставили пациентам. Если в результате их манипуляций или процедур вам стало хуже — вы можете обратиться в ту страховую компанию, к которой вы прикреплены. Специалисты в ней определят, каким образом можно урегулировать в досудебном порядке конфликт с клиникой.

Если вы считаете, что вы получили некачественное лечение в частной больнице, вы тоже вправе рассчитывать на компенсацию и покрытие расходов на дополнительное лечение в этом же или другом медицинском учреждении. Вам потребуется получить консультацию и заключение о состояние вашего здоровья у независимого эксперта — например, в поликлинике, к которой вы прикреплены. С этим заключением нужно писать претензию на имя главного врача той клиники, в которой вы лечились ранее — и остались недовольны результатами.

Компенсация может включать в себя не только потраченную на лечение сумму, но и возмещение утраченного за время болезни заработка, морального вреда и затрат на приобретение лекарств. Лучше, если все необходимые справки, выписки из истории болезни и чеки из аптек будут у вас на руках для подтверждения вашей правоты. Медучреждение обязано в письменной форме отреагировать на ваше устное или письменное обращение или жалобу — если же этого не произошло, следует обратиться в суд.

Бесплатные лекарства

Все, кто получают лечение в условиях стационара, должны получать все необходимые для лечения лекарства совершенно бесплатно. Если вас вынуждают или заставляют купить какой-то препарат самостоятельно, вы должны написать заявление или жалобу на имя главного врача больницы с указанием имени лечащего врача и перечня препаратов, которые вас обязывают приобрести за свои деньги.

Вне больницы бесплатные лекарства могут получить в любых аптеках ветераны ВОВ, члены семей погибших военнослужащих, пострадавшие от чернобыльской катастрофы, инвалиды и дети, не достигшие возраста 3 лет. В эту же группу входят диабетики, болеющие красной волчанкой, болезнью Паркинсона или рассеянным склерозом, восстанавливающиеся после инфаркта миокарда.

Возврат средств за платные услуги в государственных и частных клиниках

При получении официальной «белой» зарплаты или любого другого дохода, который облагается налогом, можно рассчитывать на возврат части потраченных на лечение денег в виде налогового вычета. Для этого нужно собрать договор с медицинским учреждением, все справки и чеки, которые подтверждают оплату вами услуг или медикаментов при лечении в государственной либо частной клинике. Со справкой 2-НДФЛ из бухгалтерии нужно заполнить декларацию 3-НДФЛ на сайте налоговой инспекции и отправить сканы всех документов на проверку специалиста. Какой вычет вам полагается и какие документы нужна в вашем случае для его получения, можно узнать на сайте налоговой инспекции.

Экстренная помощь

В случае катастроф, аварий, переломов рук или ног, ожогов или других неприятных ситуаций вам должны оказывать медицинскую помощь в любой из государственных клиник, даже если у вас нет с собой вообще никаких документов, включая паспорт и полис. Это же касается внезапных или преждевременных родов.

Детям до года не имеют права отказать ни в одной из государственных поликлиник, даже если у родителей нет ни одного документа — паспорта с пропиской или полиса ОМС. Если вашего ребенка отказывается принимать в подобном случае специалист любого профиля, смело обращайтесь с жалобой на имя главврача учреждения с указанием имени специалиста и описанием экстренного случая, при котором вам или вашему ребенку было отказано в помощи и лечении.