Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В России снизилось число абортов 

Lenta.ru + ещё 2 5 часов назад
Фото: Lenta.ru
Число абортов в России с начала 2000-х годов уменьшилось более чем в три раза. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, сообщает ТАСС.
По ее словам, в начале 2000-х в стране было прервано 2,13 миллиона беременностей, и эта проблема «стояла остро». В 2018 году их было уже менее 600 тысяч без учета абортов по медицинским показаниям. Голикова назвала эти цифры позитивным сдвигом, но отметила, что пока «хвастаться нечем».
«Все усилия, которые предпринимаются медицинскими и социальными службами, центрами кризисной беременности, которые действуют в субъектах, они как раз нацелены на то, чтобы сохранять человеческую жизнь», — добавила она в ходе выступления на заседании Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.
Ранее в июле глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что Россия — это не лидер традиционных ценностей, потому что в стране много разводов, абортов, высокий уровень младенческой смертности и детской бедности. Он рекомендовал чиновникам думать не только о патриотическом воспитании, но и «учить историю репрессий в СССР», чтобы не допустить их повторения.
Последние новости
Арестован «ценный свидетель» по делу о гибели «Боинга» в Донбассе В России начали готовить запрет на телефоны в школах В команде Зеленского ответили Путину
Комментарии
ЗОЖ , Татьяна Голикова , Алексей Кудрин , Счетная палата , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как медная посуда вредит здоровью человека1
Медик рассказал, почему опасно спать рядом с кошкой5
Врачи спутали смертельную болезнь с тонзиллитом
Что нужно пить, когда болят почки1
Что поможет при неожиданных проблемах с печенью1
Видео
01:43
Эпидемия ВИЧ распространилась на еще 4 региона России
Болезни и лекарства
01:36
Что такое «мужской климакс»
Болезни и лекарства
01:19
Ученые впервые удалили ВИЧ из организма
Болезни и лекарства
03:47
Когда выпустят лекарство от инсульта
Болезни и лекарства Наука
02:56
Раскрыты нетипичные признаки болезней сердца
Болезни и лекарства
04:46
Почему у мужчин и женщин появляется пивной живот
ЗОЖ
02:48
Как победить головную боль за 5 минут
Народная медицина
02:58
Может ли кофе вылечить печень после алкоголя
ЗОЖ
04:29
Банальные привычки, вредящие позвоночнику
ЗОЖ
02:59
Что может выявить рентген желудка
Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение