В России снизилось число абортов

Число абортов в России с начала 2000-х годов уменьшилось более чем в три раза. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова , сообщает ТАСС.

По ее словам, в начале 2000-х в стране было прервано 2,13 миллиона беременностей, и эта проблема «стояла остро». В 2018 году их было уже менее 600 тысяч без учета абортов по медицинским показаниям. Голикова назвала эти цифры позитивным сдвигом, но отметила, что пока «хвастаться нечем».

«Все усилия, которые предпринимаются медицинскими и социальными службами, центрами кризисной беременности, которые действуют в субъектах, они как раз нацелены на то, чтобы сохранять человеческую жизнь», — добавила она в ходе выступления на заседании Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.