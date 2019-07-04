Что нужно пить, когда болят почки

Болезни почек часто сопровождаются сильными болевыми ощущениями. Что пить при боли в почках, должен сказать врач, но существует несколько способов облегчить боль до визита в больницу или приезда скорой помощи.

Почему возникают боли в почках

Функция почек — очистка крови, вывод токсинов из организма. При различных заболеваниях этот парный орган может утратить свою способность. К тому же болезнь может сопровождаться сильной острой болью, которая буквально сковывает все тело человека.

Наиболее частые заболевания почек это:

пиелонефрит — острый или хронический воспалительный процесс инфекционного генеза внешней оболочки почек и их лоханок;мочекаменная болезнь. Патологический процесс образования камней в почках, мочевом и желчном пузырях. Вызван нарушением обмена веществ, аутоиммунными или приобретенными болезнями;гидронефроз. Нарушение оттока мочи в почке (почках);почечная колика. Синдром, спровоцированный одним или несколькими заболеваниями, при котором больной чувствует сильнейшую резкую боль в пояснице и непосредственно в пораженной почке. Каждое из заболеваний — опасное и требует срочной медицинской помощи и госпитализации. Поэтому при боли в пояснице, сопровождающейся нарушением диуреза (оттока мочи), повышением температуры, внезапной тошнотой, лихорадкой, необходимо вызывать скорую медицинскую помощь. Принимать что-либо самому категорически не рекомендуется, это может усугубить ситуацию и привести к непоправимым последствиям.

Но есть несколько безопасных способов облегчить состояние больного.

Что нужно пить, когда болят почки

Единственное, что можно рекомендовать дома для облегчения симптомов, — это несколько мелких глотков воды до визита врача. То, что пьют при боли в почках в больнице, строго контролируется нефрологом или терапевтом. Обычно при болезнях почек используют комплексную терапию, которая включает гормональные препараты, обезболивающие, снимающие спазм гладкой мускулатуры препараты и антибиотики. В домашних условиях, если боль становится невыносимой, можно принять обезболивающее, которое вы уже пили, или таблетку но-шпы. Обязательно запишите, какие препараты, сколько и когда (точное время) вы приняли, и отдайте эти записи врачу.

Иногда боль в почках может возникать при хроническом цистите — заболевании мочевого пузыря. Если после консультации с доктором и полученных назначениях остались вопросы о том, что можно пить, то вам поможет следующая информация:

исключите из рациона все острое, резкое, кислое и алкоголь;пейте легкие фруктовые компоты, морсы;для очищения организма от токсинов пейте чай из ромашки (чайная ложка или чайный пакетик сухих листьев на стакан кипятка). Не забывайте о том, что почки не любят холода. Хорошо одевайтесь и носите длинные куртки или пальто, это убережет вас от заболеваний, которые легче предупредить, чем лечить.

Теперь вы знаете, что пить при болях в почках можно воду, морсы и травяные чаи. Самостоятельный выбор препаратов может обернуться тяжелыми осложнениями.

А если у вас часто болят почки включите в свой рацион ягоды клюквы. Она идеально подходит для борьбы с болезнетворными микробами, вызывающими опасные заболевания почек и воспалительные процессы. Также нормализует работу почек ярбуз или арбузные соки.