Почему принимать витамины глупо

О пользе витаминов знают даже дети, а взрослые не только знают, но и активно скупают разноцветные баночки в аптеках и популярных интернет-магазинах. Самые хитрые пошли дальше — придумывают схемы приема пищевых добавок с витаминами и микроэлементами, активно делятся ссылками на препараты с друзьями, знакомыми и случайными подписчиками в соцсетях и получают свой небольшой процент от владельцев интернет-магазинов.

В то же время сознательные врачи предупреждают, что бесконтрольный прием витаминов принесет больше вреда, чем пользы, и используют их не как добавку к пище, а как лекарство для лечения болезней, вызванных дефицитом витаминов. Лечение назначается по показаниям и после анализов, подтверждающих дефицит того или иного витамина. Например, у пациента диагностировано нарушение обменных процессов или всасывания питательных веществ в кишечнике. Также витаминные препараты могут назначить людям, страдающим алкоголизмом.

Принимать витамины дополнительно в качестве профилактики не рекомендуется. Рацион современного человека достаточно разнообразен, чтобы покрыть все его потребности в витаминах. А все лишнее будет немедленно выведено печенью и почками. Именно поэтому не стоит "кормить унитаз" дорогими препаратами, а лучше потратить деньги на овощи и фрукты.