Банальные привычки, вредящие позвоночнику

Если вы часто носите сумку на одном плече, носите неправильно подобранную обувь или проводите ведь день, не поднимаясь с места, то проблем с позвоночником не избежать. Нередко позвоночник сигнализирует о проблемах болями в других органах, например, в шее, голове или животе, поэтому при возникновении подобных недомоганий стоит проверить и спину. А вот предотвратить их поможет отказ от некоторых привычных действий, которые мы совершаем ежедневно, но которые сильно вредят позвоночнику.