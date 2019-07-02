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Банальные привычки, вредящие позвоночнику 

Рамблер 5 часов назад
Если вы часто носите сумку на одном плече, носите неправильно подобранную обувь или проводите ведь день, не поднимаясь с места, то проблем с позвоночником не избежать. Нередко позвоночник сигнализирует о проблемах болями в других органах, например, в шее, голове или животе, поэтому при возникновении подобных недомоганий стоит проверить и спину. А вот предотвратить их поможет отказ от некоторых привычных действий, которые мы совершаем ежедневно, но которые сильно вредят позвоночнику.
ЗОЖ , Видео
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