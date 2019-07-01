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Ученые оценили вред «пассивного алкоголизма» 

Мир24 + ещё 3 7 часов назад
Каждый пятый житель США страдает от действий других людей, совершенных в состоянии опьянения, выяснили ученые из института Окленда в Калифорнии.
Авторы нового исследования отметили, что вред пассивного курения изучался десятилетиями, но проблема пассивного алкоголизма оставалась вне поля зрения специалистов.
Между тем она существует, и ее масштабы весьма велики. От чужого пьянства только в США страдает 53 миллиона человек в год. Речь идет об угрозах, притеснениях, порче имущества и вандализме, физической агрессии, нетрезвом вождении, финансовых и семейных трудностях.
Самыми распространенными были случаи угроз и домогательств: о них заявили 16% опрошенных, сообщает Journal of Studies on Alcohol and Drugs.
Женщины чаще сталкивались с финансовыми и семейными проблемами, связанными с алкоголем, мужчины — с порчей имущества, вандализмом и физической агрессией.
Самой уязвимой оказалась возрастная группа «моложе 25 лет».
Также выяснилось, что люди, которые сами употребляют алкоголь (пусть в небольших количествах), в два-три раза чаще попадают в неприятности.
Авторы исследования предложили ввести специальные регулирующие меры, например, установить минимальную цену на алкоголь — это пойдет на пользу и пьющим, и тем, кто находится рядом с ними.
Ранее британские ученые выяснили, что алкоголь вреден даже в малых дозах. Всего один бокал вина или пива ухудшает самоконтроль, даже если сам человек этого не ощущает.
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