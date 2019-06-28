Чем вреден солнцезащитный крем

Недавнее исследование показало, что использование солнцезащитного крема может привести к высокой концентрации вредных химических веществ в крови человека. Это относится к солнцезащитным средствам, которые обеспечивают химическую защиту, то есть работают не на поверхности кожи, а внутри.

Исследование проводили ученые из FDA, они собрали группу из 24 добровольцев, среди них были как мужчины, так и женщины со светлой и смуглой кожей. Участников эксперимента разделили на четыре группы, в течение четырех дней представители каждой группы выполняли прописанные для них инструкции. Для каждой группы был выбран определенный тип солнцезащитного крема, люди использовали его четыре раза в день, спустя каждые два часа пребывания на солнце. После четырех дней эксперимента кровь добровольцев взяли на анализ.

Результаты эксперимента

Один из компонентов, обнаруженный в крови после использования солнцезащитного крема, оксибензон, является агрессивным аллергеном. При избытке данного вещества в организме мужчины снижается уровень тестостерона.

Также в крови добровольцев была обнаружена высокая концентрация октиноксата, проведенные ранее исследования на животных показали, что данный компонент вмешивается в выработку тиреоидных гормонов.

Это же самое вещество негативно сказывается на морской фауне — от него погибает огромное количество коралловых рифов.

Другие исследования

По данным других исследований, солнцезащитные средства не только нарушают гормональный фон, но и сказываются на иммунной системе, вызывают проблемы с ростом у детей, в некоторых случаях — вызывают рак. Токсичные компоненты из солнцезащитного крема не просто попадают в кровь, их обнаружили и в грудном молоке кормящих женщин.

Одно из исследований показало, что токсические вещества накапливаются в организме дельфинов и негативно влияют на эмбриональное развитие. Проведение подобных исследований с участием человека запрещено на морально-этическом уровне, поэтому можно только догадываться, будет ли нанесен аналогичный вред при развитии плода.

Стоит ли отказаться от солнцезащитного крема?

По словам ученых, один тот факт, что компоненты крема через кожу всасываются в кровь, уже вызывает определенные опасения, это указывает на небезопасность использования. В крови добровольцев обнаружили вещества из крема, но ученые не призывают отказаться от их использования. В данный момент происходит сопоставление рисков, по прогнозам, при отказе от защитных средств, только в одной Америке количество людей с меланомой возрастет на 3,5 миллиона только за 2019 год. На данный момент неизвестно, что опаснее — химические компоненты крема или последствия от его отсутствия.

Как обезопасить себя и близких?

На самом деле в данный момент мы знаем о солнцезащитных средствах ничтожно мало. Закон обязывает производителей тестировать продукты перед выходом на рынок, но это краткосрочные результаты без обзора перспективы. Потребителям лучше не отказываться от средств для защиты от ультрафиолета с высоким индексом SPF, в том время, как ученые будут изучать данный вопрос подробнее, добиваться изменения требований к производителям косметических средств. Официальная рекомендация от экспертов на текущий момент всего одна — выбирать средства на минеральной основе без агрессивных химикатов в составе.