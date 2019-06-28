Стало известно о неожиданной опасности алкоголя

Ученые Плимутского университета в Англии опубликовали исследование, в котором говориться об опасности алкогольной продукции. Эксперты отметили повышенное содержание токсичных веществ в бутылках с напитками.

Исследователи собирали бутылки по торговым точкам с сентября 2017 года по август 2018. Всего они проанализировали 89 образцов. В 76 из них нашли кадмий, а в 55 — свинец. Ученые обратили внимание, что тип химического вещества зависит от цвета бутылки. Во всех бутылках зеленого цвета был найден хром. Этот же элемент содержался в 40 процентах бутылок коричневого цвета.

Эксперты заявили, что больше всего токсичных веществ содержится в бутылках с эмалированным стеклом. Концентрация кадмия не превышала 20 тысяч частиц на миллион, а свинца — до 80 тысяч частей на миллион.

Ученые отметили, что стеклянные бутылки могут влиять и на окружающую среду: стекло может вырабатывать эти металлы, загрязняя вещи и предметы. При этом, токсичные вещества могут накапливаться до отметок, превышающих нормы разных стран.