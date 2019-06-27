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Как нас обманывают стоматологи: что нужно знать, чтобы не остаться без денег 

Рамблер 3 часа назад
Фото: depositphotos.com
Один лишь поход к зубному обычно вызывает у людей стресс. А когда мы видим сумму в чеке гораздо больше ожидаемой, желание лечить зубы и вовсе продает напрочь. Однако непредвиденных трат можно избежать, если знать, как стоматологи обманывают нас.

Несуществующие болезни

Нередко врачи убеждают пациентов, что им нужно пройти лечение от множественного кариеса и пародонтита. "Кариесом" называют пигментное пятно на эмали, которое вообще не нужно лечить. А за пародонтит, требующий дорогостоящего лечения, выдают зубной камень, который можно удалить с помощью одного сеанса ультразвуковой чистки.

Ненужные процедуры

Порой стоматологи пытаются навязать нам бесполезные процедуры и дорогие материалы, в которых нет необходимости. Дабы не клюнуть на это, ставьте под сомнение все слова врача, задавайте уточняющие вопросы, а лучше самостоятельно разберитесь хотя бы в азах стоматологии. Как минимум, для того, чтобы понимать, — для лечения пульпита не нужно делать 3D-томографию, а ставить брекеты после отбеливания — бессмысленная трата денег.

Приписки и подлог

Самые наглые врачи иногда и вовсе вписывают в чек процедуры, которые не делали, и материалы, которые не использовали. Например, известен случай, когда стоматолог взял с пациента деньги за чистку шести каналов зуба, хотя их не бывает больше четырех.
Комментарии3
ЗОЖ
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