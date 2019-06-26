Как повысить тестостерон

Из-за низкого тестостерона у мужчин часто возникают проблемы со здоровьем, поэтому они предпочитают повышать его медикаментозно. Но на самом деле, существуют естественные способы повысить мужской гормон.

Сон

Синтез тестостерона происходит во сне. При хроническом недосыпе у организма просто не хватает времени, чтобы вырабатывать этот гормон. Например, если неделю спать менее пяти часов в сутки, то тестостерон упадет на 15%. На регулярной основе такой образ жизни может сильно навредить.

Питание

Именно еда играет важную роль в производстве тестостерона. Для того, чтобы этот гормон воспроизводился естественным путем, организму нужны цинк, магний и холестерин в разумных количествах. Некоторые продукты также помогут синтезу тестостерона, выводя из организма эстроген. Исследования доказали, что жирные продукты увеличивают мужской гормон, а низкожировая диета, наоборот, уменьшает его количество.

Занятия силовыми тренировками

Общие физические нагрузки в принципе повышают уровень мужского гормона. Мужчины, которые регулярно занимаются спортом, как правило не имеют проблем с низким тестостероном. Лучше всего для этого подойдут силовые тренировки, направленные на разные группы мышц. Однако, в этом деле главное не переусердствовать. Если слишком интенсивно тренироваться, организм воспримет это как стресс и только увеличит содержание другого гормона — кортизола. А от него нужно избавляться.

Регулярная половая жизнь

На выработку мужского гормона негативно влияет как воздержание, так и слишком частая половая жизнь. Поэтому, она должна быть просто регулярной. Но на тестостерон также влияет и просто общение с женщинами, к которым вы испытываете влечение.