Чем уникальны бактерии в пупке человека

«Человек только родился — и уже через пару минут в его организм „переезжают“ бактерии. За считанные часы они населяют кожу, глаза, рот, кишечник и все остальные места», — говорит Элизабет Грайс из Национального института здоровья США. Она специально занималась изучением бактерий на различных частях организма человека и выяснила, что одним из наиболее «густонаселенных» мест является пупок. В этом ей помогли исследования ученых из Северной Каролины. Они установили, что в среднем в пупке человека живут от 60 до 70 видов бактерий. Профессор Государственного университета Северной Каролины Роб Данн считает, что это число достигает 1400 видов.

Изучением бактерий в пупке человека занимались и ученые из Оксфорда. Проанализировав соскобы, взятые у участников эксперимента, они обнаружили более двух тысяч видов бактерий, причем почти полторы тысячи из них оказались ранее науке неизвестными, либо малоизученными. У одного из участников исследования в пупке жила бактерия, относящаяся к разряду почвенных, которая до этого встречалась лишь в Японии. Примечательно, что обладатель этого редкого микроорганизма в Стране Восходящего Солнца никогда не был.

Ученые успокаивают: большинство бактерий очень полезны нам. Более того, без них мы не смогли бы жить. К примеру, S taphylococcus epidermidis защищает нас одним своим существованием, занимая место, которое без нее обязательно облюбовали бы болезнетворные микробы.

Однако мир бактерий, населяющих только лишь наш пупок, неизведан. Ученые Северной Каролины, собрав образцы из пупка почти четырех сотен людей, обнаружили множество редких, а то и неизвестных бактерий. Кроме того, исследования показали, что набор бактерий в пупке (и не только в нем) у каждого человека индивидуален и может постоянно меняться. Это зависит от образа жизни, питания, соблюдения гигиены и прочих факторов.

Роб Данн уверяет, что большое количество бактерий в пупке не случайно. Образовывая целые колонии, они становятся мощной защитой для проникновения в организм вредных микробов и вирусов. Если бы кому-то удалось полностью очистить свой пупок от бактерий, он бы «распахнул ворота» для вредоносных микроорганизмов и кожных инфекций, говорит доктор Данн.

Иногда поведение человека может меняться под воздействием бактерий, заселивших его организм, считают ученые Элизабет Арчи и Кевин Тейз из американского University of Notre Dame du Lac. Именно бактерии придают человеку его индивидуальный запах.

Как бы шокирующе это ни звучало, но мы лишь на десять процентов люди, все остальное — это микробы, говорит доктор Рой Слитор из Института Корка в Ирландии. Он приводит такие цифры: количество бактерий, населяющих наш организм, в десять раз больше, чем несколько триллионов клеток, из которых состоит наше тело. Посвятив четыре года своей научной деятельности изучению бактерий в человеческом организме, доктор Слитор уверяет, что роль микроорганизмов в нашем теле незаслуженно умаляется. Сегодня ученые рассматривают человеческий организм и населяющие его бактерии как единое целое.

Однако, говорят, ученые, человеку не стоит забывать самого главного: среди бактерий, которые «облюбовали» наше тело, огромное количество вредных. Избавляться от них своевременно помогают элементарные правила гигиены, о которых никогда не стоит забывать.