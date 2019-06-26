Закладывает уши: о чем может говорить этот симптом

Заложенность ушей — не просто неприятное ощущение. На самом деле, этот симптом может говорить о многих неприятных болезнях.

Серные пробки

В ушах постоянно вырабатывает специальная сера. Она нужна нашему организму, чтобы защищать от микробов и бактерий, но у некоторых людей она вырабатывается в жидком виде, а у других — в твердом. В первом случае, ее просто нужно убирать ватной палочкой, а вот со вторым сложнее — могут появляться серные пробки. В этом случае нужно срочно обращаться к ЛОРу и не пытаться вытащить ее самостоятельно — так можно повредить уши и даже лишиться слуха.

Перепады давления

Степень заложенности при перепаде давления зависит от индивидуальных особенностей. Кто-то без проблем переживает их в самолете, а кому-то закладывает уши даже при подъеме в лифте. Для избавления от такой заложенности существует несколько способов: делать глотки, зевать или сосать леденцы. Все это делается для того, чтобы привести в движение специальные мускулы, которые помогут избавиться от заложенности.

Аллергическая реакция

При аллергии часто появляются отеки. И располагаться они могут где угодно, в том числе и в ухе. Тут принцип действия остается таким же, как и при любой аллергии: нужно устранить источник или выпить специальный препарат.

Воспаление

У человека может случиться воспаление среднего или наружного уха. Гной, выделяемый при этом симптоме, может давить на барабанную перепонку изнутри. Он и вызывает ощущение заложенности. Как правило, такое состояние приходит вместе с воспалением носоглотки. В этом случае также необходимо обратиться к ЛОРу, чтобы он назначил специальное лечение. Только оно сможет устранить воспалительный процесс, а самолечение только усугубит ситуацию.