Какие проблемы с зубами поджидают курильщиков

Все знают, что курение пагубно воздействует на здоровье человека. Вредная привычка может вызвать проблемы со здоровьем, которые приводят даже к смертельным заболеваниям. Однако многие курильщики не до конца понимают, какой ущерб наносят своим деснам и зубам. К каким же заболеваниям зубов, десен и полости рта может привести воздействие никотина?

Запах

Курящих людей можно распознать по неприятному запаху изо рта. Пародонтит и другие воспаления его только усиливают. Также он может быть следствием проблем с желудочно-кишечным трактом, которые у курильщиков возникают чаще, чем у некурящих. Причина тому — никотин, который, растворяясь в жидкости, омывающей слизистую рта, проникает на слизистую пищевода и попадает в желудок. Это способствуя развитию гастрита, язвы и дуоденита.

Зубы

Зубы у курильщиков приобретают желтоватый оттенок. Однако отбеливающие пасты anti-smoking часто содержат агрессивные химические компоненты, например, хлор и перекись водорода. Они разрушают эмаль зубов, поэтому после их использования зубы желтеют активнее.

Попадая в полость рта, никотин и смолы, которые содержатся в табачном дыме, ускоряют процесс образования зубного камня из-за снижения притока слюны. Среднестатистический курильщик делает 200 затяжек в день, каждый раз вдыхая более 30 ядовитых химических соединений. У курящих снижается местный иммунитет слизистых оболочек рта, что может поспособствовать стоматиту, гингивиту и другим воспалениям. Кроме того, курение вызывает недостаток кислорода в крови, поэтому уже воспаленные десны будут заживать дольше.

Табак снижает защитные свойства слюны и уменьшает ее количество, из-за чего на зубах скапливается больше налета, который минерализуется и травмирует ткани. Зубной налет — прекрасная питательная среда для микробов.

Никотин вызывает спазм сосудов слизистой рта, что способствует развитию пародонтита. Это приводит к уменьшению кровоснабжения зубной ткани и плохо влияет на состояние зубов и десен.

Губы

Если вы давно курите, то сталкивались с сухостью губ. Это происходит из-за того, что у курильщиков выделяется меньше слюны, ведь организм не воспринимает сигарету как что-то съедобное. Человек начинает поневоле облизывать губы. От этого они лишаются защитной водно-жиро­вой пленки и обветриваются, в результате чего развивается воспаление губ — хейлит. Курение также повышает и риск малигнизации — ракового перерождения клеток слизистой полости рта.