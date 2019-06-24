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Найден способ есть вредную пищу и жить долго 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters
Французские ученые из Университета Франш-Конте показали, что полифенолсодержащий растительный экстракт отменяет негативные эффекты от употребления большого количества жиров и углеводов и увеличивает среднюю продолжительность жизни у мышей с лишним весом. По мнению авторов работы, опубликованной в журнале Scientific Reports, смесь также предотвратит нарушения в метаболизме и обеспечит долгую и здоровую жизнь у людей с ожирением.
Сначала исследователи оценили влияние различных рационов питания на ожирение и патогенные процессы в организме мышей. Часть животных получали пищу с высоким количеством жиров или сахарозы, остальные грызуны питались стандартным кормом. При этом у первых развивалась гипергликемия (повышенное содержание сахара в крови), увеличивалось содержание холестерина, усиливался окислительный стресс, увеличивалась масса жировой ткани и значительно уменьшалась средняя продолжительность жизни (с 596 до 381 дней).
При этом одним из факторов, вызывающих связанные с ожирением заболевания, являлось проникновение в жировую ткань иммунных клеток, провоцирующих воспаление. Этому также способствовали дисбактериоз и повреждение слизистой кишечника (кишечный барьер), которая всасывает питательные вещества и препятствует проникновению вредных веществ в кровоток.
В другой части эксперимента мышам, сидящим на нездоровой диете, давали растительный экстракт, обогащенный полифенолами. Он способствовал гораздо более медленному росту массы тела и увеличению продолжительности жизни с 381 дней до 681 дней. Уменьшались уровень холестерина в плазме, показатели окислительного стресса и содержание в кишечнике бактериальных токсических веществ. Кроме того, иммунные реакции, связанные с воспалением, также приходили в норму.
Хотя ожирение долгое время рассматривалось как связанное с высоким уровнем смертности из-за нарушений в обмене веществ и сердечно-сосудистых заболеваний, в последние годы появляется все больше работ, доказывающих возможность доброкачественного или здорового ожирения. Хотя сердечно-сосудистых расстройств у людей с лишним весом все равно больше, чем у худых людей, он гораздо ниже, чем у тех, кто одновременно страдает от ожирения и метаболических нарушений.
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